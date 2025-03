La conformidad de la UC tras el sufrido empate con Ñublense: “Lo veo como un punto ganado; es difícil jugar en esta cancha”

Universidad Católica continúa sumando dudas. Los cruzados no lograron reponerse al fracaso copero en Sudamericana y sufrieron una dura igualdad ante Ñublense, que logró la paridad en la última jugada del cotejo. Un nuevo golpe para los de Tiago Nunes, que no pudo estar en el banco al estar suspendido.

Es por ello que su ayudante Evandro Fornari estuvo en uno de los bancos del Nelson Oyarzun de Chillán. También fue el encargado de responder a las preguntas de la prensa en la conferencia posterior al duelo. El brasileño aseguró que la dirigencia cruzada tiene depositada la confianza en su cuerpo técnico. “Tenemos el respaldo de la directiva, sin sombra de dudas, porque estamos todos involucrados, estamos todos involucrados en esto”, comenzó señalando. “Entonces, claro que tenemos el apoyo de la directiva y también de los jugadores”, continuó.

El análisis de Fornari

Fornari también analizó el desarrollo del encuentro, valorando el empate obtenido. “Hablando un poquito del partido, creo que el primer tiempo fue un partido muy equilibrado, con algunas chances más claras de gol para ambos equipos. Sufrimos un poco la segunda pelota de la pelota parada, pero ya el segundo tiempo arrancamos muy bien. Con el gol de Zuqui, que llega al inicio del segundo tiempo. Y bueno, después sufrimos un poco porque Ñublense estuvo más con la pelota y generó situaciones mucho de centro, jugando por las bandas, y nosotros nos costó mucho, nos costó mucho se quedar un poquito más con la pelota. Yo lo miro como un punto ganado acá, que es difícil jugar en esta cancha contra este equipo”.

“Nosotros como cuerpo técnico, claro que no estamos contentos por el resultado. Un club grande como Católica siempre tiene que estar pensando en vencer todos los partidos. Entonces, claro que nosotros no estamos contentos y creo que también los jugadores no están contentos”, añadió.

Finalmente, anticipó el próximo partido de la UC, que se medirá contra Colo Colo. “Se trata de un clásico, ¿no?, de un derbi y vamos a nos preparar bien la semana como siempre estamos haciendo. De verdad, nosotros trabajamos mucho a todos los rivales, analizamos, estudiamos y la próxima semana no va a ser diferente. Como yo hablé, es un juego diferente, se trata de un clásico y antes de todo tenemos que estar con la cabeza tranquila, pensar bien lo que vamos a hacer durante la semana para llegar el día sábado y hacer un gran partido”, sentenció.