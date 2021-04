La historia de un irreverente atajador: momentos inolvidables en la carrera de Johnny Herrera

Tal como adelantó El Deportivo hace algunas semanas, una de las posibles opciones que estaba barajando Johnny Herrera este año era retirarse. Y al final ese día llegó. El ahora exportero anunció esta tarde su retiro del fútbol profesional. Un personaje, sin dudas, amado u odiado al mismo tiempo. Exitoso, directo y sin temor, el arquero construyó una carrera entre glorias y polémicas. Un repaso por sus momentos inolvidables.

2004: El título en Calama

En 2004 Johnny Herrera ya comenzaba a meterse en los corazones de los hinchas de la Universidad de Chile, su gran amor. En una final inolvidable ante Cobreloa, los azules y los naranjas definieron el título en Calama, en una imborrable tanda a penales. Johnny Herrera asumió la responsabilidad y lanzó el penal definitivo que le otorgó el campeonato a los azules y rompió la hegemonía de los naranjas, que llegaban como bicampeones del fútbol nacional. Tal vez la gran postal de esa copa fue la de Herrera gritando con locura tras convertir el último penal.

2005: Su furia contra Jorge Valdivia

Johnny Herrera tuvo una variada cantidad de polémicas en los Superclásicos. Esta es, tal vez, una de las más sabrosas. En el partido que disputaron Universidad de Chile contra Colo Colo en el Clausura 2005, el arquero se vio envuelto en una pelea con Jorge Valdivia, luego de que el volante le gritara el tanto del empate del Cacique. Tras esto, también tuvo un enfrentamiento con Moisés Villarroel. Tal vez desde ese día los albos ya comenzaron a reconocer en él un enemigo dentro de la cancha.

2008: Una gesta con Everton

Su imagen abrazando descontrolado al fallecido árbitro Rubén Selman, luego de que este pitara el final del encuentro, todavía es un recuerdo que los hinchas de Everton atesoran con cariño. El meta, defendiendo los colores Oro y Cielo, le ganó una inolvidable final a Colo Colo, en el Apertura 2008. Los de Viña perdieron 2-0 en el Monumental y, de forma increíble, vencieron por 3-0 en el Sausalito, levantaron la Copa e impidieron un inédito pentacampeonato del Cacique.

2011: El mejor de América

En 2011, fue el mejor año en la historia de la Universidad de Chile, y tuvo al retornado meta como una de las figuras de ese inolvidable equipo. En el arco azul esa temporada derrotó a la UC en la mítica final del cotillón final, luego ganó la Copa Sudamericana, el único título internacional de la institución, y cerraron el año con el Clausura 2011. Sus actuaciones le valieron ser escogido como el mejor arquero del continente en 2011.

Johnny Herrera, el día en que la U se tituló campeón de la Copa Sudamericana. Foto: archivo Copesa.

2011: Su resistencia a Paulo Garcés

“No voy a compartir camarín con un tipo que me gritaba los goles en la cara en 2005″, fueron las palabras con las que Johnny Herrera se opuso al arribo de Paulo Garcés, quien jugara hasta ese entonces en la Universidad Católica. Finalmente sus enérgicas palabras no fueron escuchadas. Al año siguiente el excruzado sí llegó al CDA, pero nunca le pudo quitar la titularidad al nacido en Angol.

2011: Sus no citaciones a La Roja en la era Borghi

Precisamente en el momento en el que Herrera era considerado el mejor portero de Sudamérica, Claudio Borghi, entrenador de la selección chilena, no lo consideraba en La Roja. El DT explicaba ante la prensa que un arquero como Johnny no debía venir para ser suplente. Años más tarde, el mítico arquero de la U reveló las verdaderas razones: “A mí no me llamaban a la selección por ser conflictivo (en la era Claudio Borghi) y me lo dijeron en la interna de la Roja”.

Johnny Herrera, en uno de sus entrenamientos en Juan Pinto Durán tras la partida de Claudio Borghi de la Selección. FOTO: AGENCIAUNO

2012: “Por mí que se vayan a la B”

Sus polémicas palabras hacia el mal momento que atravesaba Colo Colo en 2012 volvieron a prender fuego con los jugadores del Cacique. “Por mí que se vayan a la B, he pasado hartos malos ratos con ese equipo”, fueron sus declaraciones, las que tuvieron respuesta en el Monumental. “A ese tontito no le quiero responder nada. La única vez que lo conozco es cuando va a buscar la pelota atrás del arco después de los goles que le hago”, respondió Esteban Paredes desde Macul, en una nueva polémica con su archirrival.

2015: Campeón ante Colo Colo

Otra vez Johnny Herrera fue el encargado de ejecutar el último penal, igual que en 2004. Pero esta vez el contexto era otro: la final de la Copa Chile contra Colo Colo. Tras igualar 1-1, los azules y el Cacique definieron el título de esa edición desde el punto penal, en un año que había sido para el olvido para el cuadro universitario. Así, la postal de Herrera celebrando, ante la decepción de los jugadores albos, fue una de las tantas postales inolvidables en la carrera del mítico arquero.

2016: Herrera vs. Heller

En su larga lista de personajes con los que cruzó palabras también está Carlos Heller, por esos años presidente de Azul Azul. “Vacas sagradas no hay aquí. Esto es una institución que va más allá de una persona, que fue capitán, que ha ganado todo lo que diga que ha ganado (…) Aquí no mandan ellos”, fueron las declaraciones del empresario que controlaba el club ante los cuestionamientos del meta por las decisiones técnicas que se tomaron durante ese año. Herrera, en su estilo, no calló: “Después de un trote piola y meditado quiero dejar en claro que no soy ni vaca sagrada ni cabrón, solo un futbolista que opina y se saca la cresta por su club, y que jamás va dejar de hacerlo con tal que le vaya bien”.

2019: Su triste adiós en la U

En diciembre de 2019 y tras un año para el olvido en el que el equipo tuvo que pelear por no descender, los directivos de la Universidad de Chile deciden poner punto final a la estadía de Johnny Herrera en la Universidad de Chile. “Hace rato que me querían echar”, confesó.

El más ganador en la historia de la U

Nombres históricos de la Universidad de Chile, como Leonel Sánchez, Carlos Campos, Marcelo Salas o José Rojas; están atrás de Johnny Herrera en la lista de jugadores que más títulos han ganado con la U. En total suma ocho torneos nacionales, una Copa Sudamericana y tres Copa Chile.