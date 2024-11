La hora del adiós: la larga lista de jugadores que vive sus últimos momentos en la U

De la celebración a la evaluación. Universidad de Chile comenzó con la reestructuración de su plantel, apenas terminó el festejo por la obtención de la Copa Chile y una de sus primeras medidas fue la renovación del contrato de Marcelo Díaz.

“Me dijeron que sigo”, dijo el capitán de los azules en el Estadio Nacional. Carepato es uno de los futbolistas que termina contrato en diciembre y que fue revisado por la gerencia técnica, encabezada por Manuel Mayo. Estamento que tiene la misión de armar un plantel para intentar quitarle el cetro a Colo Colo a nivel local y competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Y la tarea no es nada de fácil, pues son ocho los jugadores que quedarán con el pase en su poder este fin de año y cinco de ellos están siendo cuestionados por rendimiento. ¿El más afectado? Cristian Palacios.

Los primeros acercamientos con el Chorri comenzaron en julio pasado y no se llegó a acuerdo para su permanencia. Luego vino su baja de rendimiento, una sequía que lo tuvo ausente de las celebraciones desde agosto pasado y la pérdida de la titularidad a manos de Nicolás Guerra. Factores que tienen al nacionalizado chileno más adentro que afuera del CDA, más aún pensando en que se proyecta la contratación de un delantero centro en el mercado de pases venidero.

Los cuestionamientos continúan con los juveniles Pedro Garrido (portero), José Ignacio Castro (defensa) y Cristóbal Muñoz (delantero). Todos formados en el Centro Deportivo Azul, acaban su vínculo con la concesionaria laica y su extensión de contratos dependerá única y exclusivamente de la evaluación que les hará el técnico Gustavo Álvarez. Valoración que comenzó este jueves en La Cisterna y que se extenderá por los próximos días.

Luciano Pons no seguirá en la U el próximo año. Foto: Marcelo Hernández /Photosport.

Un sobre azul

Otros que están en la misma situación que sus compañeros son Juan Pablo Gómez y Marcelo Morales. El primero de ellos termina contrato en diciembre y aunque hubo acercamientos entre las partes a mediados de año, no se firmó ningún papel ni se volvió a la mesa de negociación. Gómez no seguirá y su nombre está sonando en Deportes Iquique y Unión Española.

Por su parte, lateral y la concesionaria estudiantil no han logrado acercarse en la mesa y aunque Morales reveló que desea quedarse en el CDA, lo cierto es que el santiaguino tiene más posibilidades de seguir su carrera en el extranjero, lo más probable, en la liga estadounidense (MLS).

Después de ellos, vienen los que aún tienen varios meses para dialogar, pero ya no los desean en la casa de Azul Azul. Ignacio Tapia encabeza esa lista, pues aunque su acuerdo dura hasta diciembre 2025, perdió la confianza del técnico en la primera rueda y ya nunca más fue un inamovible. Tiene la chance de ser mandado a préstamo y aunque él quiere quedarse, también desea jugar más minutos en el siguiente campeonato.

En tanto, Emmanuel Ojeda y Federico Mateos terminan su ciclo en junio y diciembre de 2025, respectivamente, pero a ambos se les buscará una salida. Ojeda ya estuvo a punto de irse en el mercado invernal y Mateos se fue quedando fuera de la estelaridad con el correr del tiempo, por lo que sus cupos de extranjero serán utilizados en refuerzos.

Por último, están Luciano Pons y Nicolás Guerra. Ambos con contrato hasta diciembre 2025. El primero no está en los planes de la sociedad anónima estudiantil para el próximo año y el ariete lo sabe. “A veces las cosas se dan y otras no se dan y esto no es lo que esperaba. Pero después veremos cómo sigue todo y nos sentaremos a hablar para ver si seguimos o no”, confesó en radio Cooperativa.

En tanto, Guerra -que estuvo a punto de firmar por Audax después de la primera rueda- tiene una charla pendiente con Álvarez y con Mayo para decidir su futuro. Pero todo deberá quedar zanjado a mediados de diciembre, cuando el equipo retorne de sus vacaciones para iniciar la pretemporada y se comunique oficialmente las salidas.