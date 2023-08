La impactante radiografía del jugador argentino fracturado por Marcelo en la Copa Libertadores

La jugada ocurrida en el duelo de ida del encuentro entre Argentinos Juniors y Fluminense sigue dando vueltas. La impresionante lesión que sufrió Luciano Fernández tras ser pisado por Marcelo mientras intentaba salir jugando no dejó indiferente a nadie.

Y en las últimas horas se han dado a conocer la radiografía a la que fue sometido el lateral del conjunto transandino para dimensionar el alcance de la luxación de rodilla izquierda que sufrió y que lo tendrá alejado de las canchas por cerca de un año.

Con el pasar de los días el cuerpo médico fue dando pistas de la gravedad. “En 23 años como médico nunca vi una lesión así. Es casi una separación del fémur y el peroné. Hay rotura de cruzado, anterior, posterior... Hay que hacer una reconstrucción”, fue la dramática confesión del médico del club Alejandro Ronconi en diálogo con D Sports Radio.

Y drante la jornada de este miércoles el Bicho informó en sus redes sociales que “Luciano Sánchez fue dado de alta en el Sanatorio Finochietto, con luxación de rodilla izquierda. La operación se realizará de manera programada dentro de las próximas 3 semanas”. Además, agradecieron “los buenos deseos” y la preocupación mostrada hacia el jugador.

Las disculpas de Marcelo

En el momento de pisar a su Rival, Marcelo reaccionó de inmediato deteniendo el juego y fue a ver al jugador argentino. Tras ver las consecuencias de su pisotón, quedó impactado y fue a buscar consuelo con sus compañeros mientras el cuerpo médico atendía a Fernández.

También tuvo un gesto destacable al ir a preguntar por el transandino al camarín. Y más tarde ofreció disculpas a través de sus redes sociales. En Twitter el ex Real Madrid escribió que “Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!”.

Y la respuesta de Fernández llegó en el momento que salió del hospital. Sobre el momento recordó que “fue un mal momento al principio, fue bastante dolor, por suerte me pudieron corregir la rodilla en el momento y eso me alivió mucho”.

“La noche la pasé tranquilo, inmovilizado y sin dolor, así que ahora vamos a casa para que se deshinche, tengo que hacerme unos estudios más y después ver cuándo operamos”, añadió.

Ya consultado sobre las palabras de Marcelo, sostuvo que “me escribió por Instagram. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada”.

Agregó que “me mandó un mensaje pidiéndome disculpas, se sentía mal, me enteré que me estaba buscando en el vestuario, son gestos que demuestran cómo es como persona. Lo admiro como jugador y ahora también como persona. Nada que reprocharle a él, que se quede tranquilo”, cerró.