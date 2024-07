La impactante torsión del tobillo de Lionel Messi en la final de la Copa América

Lionel Messi enciende las alarmas en la final de la Copa América entre Argentina y Colombia. El astro transandino sufrió una impactante torsión en su tobillo luego de una disputa con Santiago Arias. Cuando el argentino fue al piso, en la caída, se trabó y quedó muy complicado. De inmediato ingresaron los médicos de la Albiceleste.

Cuando estaba siendo atendido, la Pulga dio las peores señales. Se llevó las manos a la cara en señal de dolor y luego abandono el terreno de juego rengueando. Tras algunos instantes, volvió al terreno de juego. Sin embargo, en los últimos minutos del primer tiempo estuvo lejos de exhibir su mejor versión. Se quedó más estático en la zona de ataque.

En la antesala de la final, el futbolista del Inter Miami le dio una entrevista a DSports y expuso sus impresiones del rendimiento del equipo que capitanea. “Tenemos una competencia, una intensidad, unas ganas de dar al máximo en cada entrenamiento. Cualquiera que le toque jugar, rinde de la misma manera. Nos destacamos por la competitividad que tenemos en cada partido. Podemos jugar bien o mal, pero este grupo compite. Le compite a cualquiera”, dijo.

Sobre su futuro, el rosarino señaló que: “En estos momentos no me gusta pensar más allá. Estoy disfrutando y viendo el día a día, lo que me pasa y lo que vamos consiguiendo. Tuve una etapa muy grande en la selección, donde sufrí porque no se daban los resultados. La pasábamos mal. Ahora disfruto el día a día. Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes. No fue como yo esperaba o deseaba. Ahora tenemos la oportunidad de jugar otra final. Disfrutándola y con la responsabilidad de dar el máximo para poder conseguirlo”.