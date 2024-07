Otra más de la Conmebol: el insólito cambio que provocará el show de Shakira en la final de la Copa América

La Conmebol ha sorprendido con una nueva decisión en la Copa América en la previa de la final que protagonizarán Argentina y Colombia.

La organización ha decidido tener un espectáculo previo al inicio del partido y durante el entretiempo. Durante la ceremonia de los himnos la cantante Karol G será la encargada de interpretar el himno colombiano, mientras que Abel Pintos será el encargado de hacer lo propio con el argentino.

Claro que la máxima polémica surgió cuando el organismo sudamericano decidió aplazar en 10 minutos el entretiempo para que se presente la cantante Shakira, tal como suele suceder en el Superbowl con el Showde medio tiempo.

Así, el descanso durará 25 minutos en lugar de los 15 que se tiene como tiempo máximo en el fútbol.

Sanciones por retraso

Esta situación también genera molestia, en especial por las sanciones que recibieron Ricardo Gareca y Lionel Scaloni para el último partido de la fase de grupos.

El adiestrador de la Roja fue sancionado por la Conmebol por un partido después de que uno de los jugadores que dirige en Estados Unidos llegara atrasado al terreno de juego durante el partido entre Chile y Argentina.

De esta manera, el Tigre debió sentarse en uno de los palcos del recinto deportivo sin la posibilidad de mantener comunicación con el plantel no el resto del cuerpo técnico. Así, Sergio Santín fue el encargado de dirigir a los seleccionados contra Canadá.

Claro que esto no es lo único pues el organismo sudamericano también determinó imponer a la Federación de Fútbol de Chile una multa de US$ 15.000 por la infracción a los artículos 104 y 145 del Reglamento de la Conmebol Copa América USA 2024, en concordancia con el artículo 27 del Código Disciplinario de la Conmebol.

Tal como reveló Sergio Santín, Gareca se encontraba camino a la conferencia de prensa que tenía contemplada en la previa cuando tuvo que devolverse para luego delegar la misión a su ayudante.

“Ricardo venía en camino a la conferencia y nos llega el comunicado de la Conmebol de esta suspensión. Se regresó al hotel y tuvimos que solucionar esto. Estamos acá”, reveló el asistente quien atendió a los medios.

“Quiero dejar algo en claro: estamos muy pendientes de respetar y de seguir todas las instrucciones por parte de Conmebol. Hay situaciones de controles estando aquí que aceptamos, pero una cosa es tener una opinión en cuanto a todo, pero tanto la federación, el staff y todos nos involucramos en lo que es la organización. Esté seguro de que le vamos a dar solución. Siendo un inconveniente, estamos preparados. Canadá no es solo un presente, también tiene un pasado, una historia, un rendimiento. Somos consciente. No nos ponemos por encima ni por debajo. Es una gran selección. Tiene que ir al palco, no puede estar en el vestuario. Esa es la información que tenemos”, complementó Santín en la ocasión.

Lo mismo ocurrió con Lionel Scaloni quien fue penalizado a raíz de que sus dirigidos salieron tarde al campo de juego tanto en el debut contra Canadá como en el segundo cotejo ante Chile. Además, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol aplicó una multa de 15.000 dólares.