La increíble reacción de Gustavo Álvarez tras la goleada de la U ante Palestino

La U dio un paso gigante hacia las instancias finales de la Copa Chile. Este miércoles superó a Palestino con un contundente 5-0 en la final de ida de la Zona Centro Norte. Pese al marcador abultado, los azules esperan al partido de vuelta para festejar. “Todavía quedan 90 minutos, no hay nada definido, nosotros tenemos que estar muy concentrados, muy pendientes, no solamente de superar al rival sino de seguir creciendo nosotros como equipo”, dijo Gustavo Álvarez, entrenador de los laicos, a TNT Sports.

De hecho, el estratega no vio todo positivo en el duelo ante los árabes. “Creo que se pudieron haber disminuido las situaciones de gol en contra a partir de controlar más el juego y no de dividir el trámite. Después hay gran mérito de los arqueros y del equipo en el hecho de no recibir goles”, expresó. Universidad de Chile acumula 669 minutos con la valla invicta.

La U goleó a Palestino en La Cisterna. Foto: Photosport

Pese a que siempre ve elementos por mejorar, Álvarez reconoce que su escuadra se encuentra en un gran momento de forma en la temporada. “Producto del trabajo siempre hay un crecimiento individual y colectivo. Ya llevamos nueve meses de trabajo, así que es muy saludable los rendimientos que estamos teniendo hoy”, apuntó.

Ahora deberán enfrentar a Palestino en el duelo de vuelta y luego, otra vez, se medirán ante los árabes, pero por el Campeonato Nacional. Una situación extraña que no le quita el sueño al DT. “Son independientes los partidos uno del otro. De hecho, nosotros habíamos preparado un partido que cuando vimos la planilla no era el sistema que venía jugando el rival. Me parece que Palestino es el primer partido que juega con el sistema de hoy, hay que adaptarse y encontrar la forma de que el rival no nos contrarreste, así que analizaremos lo que hizo bien y lo que no se hizo bien hoy y plantearemos el partido del lunes de la mejor forma”, explicó.

También abordó la inclusión de nuevo elementos en el once titular, en comparación con la formación que venía actuando en el torneo local. “Jugamos como siempre, lo que cambiamos fue una característica, nosotros veníamos jugando con dos centrales y un jugador adaptado, hoy jugamos con tres centrales puros pero lo que cambiamos fue una característica. Después, bueno, en la banda derecha cambiamos un volante ofensivo como es Matías Sepúlveda por un extremo como es Guerrero, pero la forma del equipo, el funcionamiento y el dibujo fue la misma con excepción del cambio individual de esas dos características”, sentenció.

Finalmente, elogió el trabajo del volante formado en O’Higgins, quien se adaptó bien a sus nuevas funciones, ahora como lateral a perfil cambiado. “Sepúlveda tenía que hacer la banda en forma vertical y por su perfil le permitía hacerlo en diagonal para poder asociarse y rematar, así que el gol fue producto de ese muy buen movimiento, mérito de él”, cerró.