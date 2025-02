La inesperada reacción de Javier Correa tras abrochar su noche soñada en Colo Colo

Este miércoles Colo Colo y Unión San Felipe se pusieron al día en la Copa Chile. El Cacique recibió en el estadio Monumental a los albirrojos y terminó goleándolos en casa por 4-0. La figura del encuentro fue Javier Correa al anotar un triplete en los 67 minutos que estuvo en cancha.

Debido a esta actuación, los encargados de la transmisión televisiva oficial del duelo no dudaron en escogerlo como la figura del partido. Así, una vez finalizado el encuentro, intentaron dar con él para que expresara sus impresiones sobre el encuentro, pero no encontraron una respuesta positiva, tal como lo reflejó el diálogo posterior al pitazo final.

Mientras en la caseta analizaban el resultado, esperaban atento a que el periodista en cancha estuviera listo con Correa. “Nosotros aguardamos por el llamado de Gastón Fauré”, señaló Alejandro Lorca, relator de TNT Sports.

“Pide el balón y creo que se va, Gastón”, agregó el comentarista Manuel de Tezanos mientras el delantero se llevaba el balón a la zona de camarines.

Desde el terreno de juego, luego añadieron que “bueno, no quiere hablar ninguno. Es curioso. Ganaron 4-0 y no quieren hablar”.

De hecho, ni siquiera pudieron entregarle el premio al argentino quien prefirió centrarse en llevarse la pelota del partido. “Era el momento para escucharlo”, apuntó Lorca sobre la decisión del transandino. “Uno feliz, quizá si el mejor momento de Correa en Colo Colo”, agregó el relator.

El análisis de Almirón

Quine sí hablo, aunque en la conferencia de prensa respectiva, fue el técnico Jorge Almirón quien tuvo palabras justamente para Correa. “Cuando hace el gol Javier le digo que los primeros minutos lo estaba haciendo muy bien; lo vi rápido, fuerte y activo. Los goles son importantes, pero su partido me gustó mucho. Contento y lo bueno que hay para escoger, se va a generar una competencia importante. Ojalá que estos triunfos vayan generando tranquilidad”, comenzó diciendo en la instancia.

Luego se refirió a su otro atacante, Salomón Rodríguez, quien tuvo problemas en el tobillo durante el segundo tiempo en una jugada en la que pisó mal: “Fue un golpe, tendría que ver ahora con el doctor, si se le inflama o no. Tendremos que hacer un estudio. Esperamos que nos sea nada grave”.

Además, fue consultado por Fernando De Paul, quien este miércoles fue el encargado de atajar en el arco de Colo Colo. A pesar de esto, todo parece indicar que el domingo ante La Serena el portero volverá a ser Cortés: “A Fernando el año pasado también le tocó jugar, también ahora necesita minutos. Tenemos dos muy buenos arqueros. No hay ninguna señal (por su titularidad ante San Felipe), simplemente le tocó jugar, y posiblemente el domingo va a jugar Brayan (Cortés)”.

Por último, se refirió al momento físico de Arturo Vidal, quien sufrió una molestia en el sóleo y que no ha podido sumar minutos oficiales esta temporada: “Contra La Serena yo dije que no iba a jugar. Si no está al 100% no lo vamos a arriesgar. Por intentar jugar un partido no lo vamos a perder tres o cuatro”.

Cabe señalar que el duelo entre papayeros y albos está fijado para este domingo 16 de febrero a partir de las 12.00 horas.