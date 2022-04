La irrupción de Carlos Alcaraz, el niño que revoluciona al tenis mundial

Con solo 18 años, Carlos Alcaraz revoluciona el tenis mundial. Su título en el Masters 1.000 de Miami lo pone como el candidato indiscutible a relevar a Novak Djokovic y a Rafael Nadal. Se hizo profesional a los 14 años y con esa edad consiguió su primer punto ATP. Sin embargo, su verdadera explosión comenzó en la reanudación del tenis tras la pandemia. Ahí se hizo de tres challengers y su rumbo continuó hasta ganar su primer ATP 250 en Umag 2021.

De la mano del exnúmero uno del mundo Juan Carlos Ferrero, la joven promesa tenía sus objetivos claros. De hecho, a fines de 2020, su entrenador hacía un vaticinio que terminó siendo sobrepasado con creces. “Si sigue con el hambre que ha demostrado y somos capaces de ser regulares durante todo el año, creo que Carlos puede llegar al top 50″, decía en ese momento. Y la meta la cumplió con creces, ya que terminó 2021 en el puesto 32.

Este año sus números son una locura, ganó el ATP 500 de Río y ahora sumó su primer Masters 1.000 en Miami, lo que lo pone en el segundo lugar en la Carrera ATP a Turín, solo superado por Nadal. Ahora el paso lógico, es un Grand Slam. Y Carlitos no le hace el quite al desafío. “Te diría que estoy preparado, tengo confianza, nivel físico, mentalidad. A lo mejor no para ganar Roland Garros, quién sabe, pero sí un Grand Slam este año. No me da miedo decirlo. Están Nadal, Djokovic, Tsitsipas, Medvedev, que son los mejores del mundo y favoritos para esos torneos, pero no tengo miedo a decir que estoy preparado para ganar uno”, declaró en una conferencia con medios españoles.

Los récords

A los 18 años, Carlos Alcaraz ya puede presumir 51 victorias a nivel ATP. Es decir, supera a Novak Djokovic y Roger Federer, quienes tuvieron que esperar a cumplir 19 para alcanzar esos números. Y tardó solo tres meses más que Nadal para alcanzar dicha marca.

Por otra parte, se convirtió en el tercer tenista más joven en ganar un Masters 1.000 tras Michael Chang y Rafael Nadal y en el más bisoño en imponerse en Miami y el único tenista de su país en ganar ahí, ya que increíblemente Rafa, que ha llegado a cinco finales, nunca ha podido quedarse con el torneo que le dio el número uno a Marcelo Ríos en 1998.

Alcaraz también se motiva a través de un video que le recomendó su fisioterapeuta. “Me lo dijo Juanjo (Moreno). Cada día estoy poniendo mi ladrillo y esa es la clave: ponerlo de la mejor manera y lo más perfecto posible, no hacer tu muro más grande o impresionante. Se trata de eso”, reflexionó el murciano.