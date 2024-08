La lección aprendida y la especial exigencia de Esteban Pavez a los hinchas de la U para el Superclásico

Esteban Pavez no desconoce el entusiasmo que le provoca enfrentar a Universidad de Chile, como todos los duelos de alta presión. “A mí me da alegría jugar este tipo de partidos. Nosotros entrenamos con más alegría. Llegó Mauricio (Isla), (Cristián) Riquelme, (Jonathan) Villagra, el mismo Javier Correa. Estoy contento. Para mí, tenemos un equipazo. En cada puesto tenemos dos o tres jugadores. Tenemos cuatro partidos muy importantes, que nos pueden definir un año. El profe tiene que ser inteligente para elegir”, sostiene, en relación al potenciamiento del plantel albo y la necesidad de compatibilizar los compromisos, que en el caso del Cacique considera el duelo copero del martes, ante Junior de Barranquilla.

“Veo bastante bien al equipo. La semana pasada no se jugó, pero todos pueden jugar los cuatro partidos seguidos. Está preparado. Hay cosas tácticas, pero físicamente el equipo está bien. Arturo está bien. Depende del técnico”, sostiene, respecto, también, de la inclusión del Rey.

Admiración y aprendizaje

El volante da pistas de la condición en que está uno de los refuerzos albos. “Isla está bastante bien. Sabemos la trayectoria que hizo. A mí me encanta, porque me fijo mucho en los laterales. Son los que rompen, generan ocasiones de gol. Me pone contento jugar con jugadores de esa jerarquía. Lo mismo con Arturo. Me toca ser el capitán”, sostiene.

Esa fortaleza disminuye cualquier explicación posible ante un eventual revés. “Excusas es lo que menos hablamos. Somos claros en eso. Cuando el equipo juega bien, a veces nos toca perder jugando bien y no tenemos excusas. Colo Colo siempre tiene que pelear los tres torneos. El club invirtió. Con Junior queremos pasar. Para mí es muy especial el tema de la Copa Libertadores. Me tocó quedar eliminado en primera fase y me pegó mucho este equipo tiene que pelear todo. Siempre salimos a ganar. El clásico que perdimos acá nos dolió mucho. Era mucho tiempo lo de la paternidad. El partido del sábado lo vamos a ir a ganar, para pelear la punta. Sabemos que es un partido muy importante”, reflexiona.

Pavez y Almirón, en el duelo frente a Palestino (Foto: Photosport)

En Vidal se detiene, para avalar su condición física. “A Arturo lo veo bien. Todos sabemos que es un animal, un superdotado. Se entrena como un animal. Tener ese tipo de jugadores le hace bien al fútbol chileno. Es un niño más, motiva a todos, es un gran motivador. Por lo que veo, está para jugar”, explica. Ahí, plantea una postura que puede distar de lo que tenga en mente Almirón. “Por mí, iría con lo mejor el sábado, no hay que guardarse nada. Sabemos que tenemos cuatro partidos muy importantes. El profe a veces piensa un poco más con la cabeza que uno”, afirma.

De lo que está seguro es de la cohesión. “En Colo Colo a lo mejor nos faltan cosas para ser un superequipo, pero somos una familia. El grupo es espectacular. Siempre lo digo. Lo de la gente es muy lindo, muy motivante”, establece.

Exige respeto

Pavez alza la voz para una petición especial, que alcanza a los hinchas de la U y que coincide, también, con el retorno de Charles Aránguiz al fútbol chileno. “Este es diferente a todos los Superclásicos. Hay tanto jugador que hizo cosas importantes. Ojalá fueran reconocidos, que hubiera respeto en todas las canchas por ellos. En la cancha de Unión insultaron a Arturo y me dolió. Deberíamos pensar un poco más. A esta gente hay que respetarla, porque se lo merecen. Hicieron lo mejor de la historia para el fútbol de nuestro país. Merecen respeto”, enfatiza respecto de la presencia de los albos Vidal e Isla y de los azules Marcelo Díaz y Aránguiz como representantes de la Selección que consiguió dos títulos de América.

Después, le resta importancia al ambiente hostil que, seguramente, encontrará el Cacique. “La presión en Colo Colo siempre está. Hemos jugado con estadios vacíos, llenos. Dentro de la cancha a veces no se dimensiona lo que pasa afuera. El resultado que pase el fin de semana no determina al campeón, pero es muy importante. Queremos salir campeones. Es importante por eso. Este equipo se va a matar. Todos los días se pelea por eso. El hincha tiene que confiar y creer en que vamos a dar todo para que los puntos se vengan al Monumental”, dice.

Hay espacio, también, para reflexiones futbolísticas “En lo anímico duele un poco lo de Saldivia. Es un jugador importante, pero tenemos para reemplazarlo. Yo estoy muy ilusionado con Javier Correa. Es un gran jugador, define muy bien. Se nota que es un gran jugador, gran persona. Lleva tres semanas y solo le veo cosas positivas. Al presidente lo felicité porque necesitábamos un 9 de esta envergadura”, dice respecto de los propios. Del rival también hay apuntes. “La U hace lo que tiene que hacer. Ante Copiapó intentó e intentó. Yo confío mucho en mi equipo. Vamos a dejar todo. Tienen buenos jugadores, pero nosotros también. El sábado se sabrá si nos sirvió haber jugado o no. Para mí, siempre es mejor jugar”, sentencia.

La última alusión es a la derrota en el Monumental, que interrumpió una larga imbatibilidad ante el archirrival. “Perder ese clásico duró mucho. Había pasado mucho tiempo y en algún momento tenía que suceder. Pasó, pero nadie se murió. Seguimos aquí. El equipo maduró. El clásico que más recuerdo es el de 2013. Veo ese gol y me emociono. Me da nostalgia, alegría y me sirve para levantar el ánimo”, sentencia.