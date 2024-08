¿Una historia de amor imposible? Lanzan el teaser de la película de David Arellano, el fundador de Colo Colo

David Arellano es el fundador de Colo Colo. Fue el líder de la separación de un grupo de jugadores de Magallanes que, el 19 de abril de 1925, dio origen al que, con el tiempo, se transformaría en el club más popular del país.

La trascendencia de su figura para los fanáticos albos le pone, de hecho, en un sitial especial. Hay quienes lo separan de la lista de ídolos históricos del club para ponerle en un estatus superior, dada la trascendencia de la determinación que adoptó. En términos más prácticos, su legado se traduce en que la cancha del estadio Monumental lleva su nombre. Lo consigna una placa metálica ubicada al borde del campo de juego. Ahora, su vida se transformará en una película.

La película

La existencia de David Arellano terminó trágicamente en 1927, en España. El 3 de mayo, los albos se enfrentaban al Valladolid, en el marco de su primera gira internacional. Ese día, sufrió un golpe en la zona abdominal en una acción de juego, del que no se pudo reponer. Fallece poco después.

La situación marca la vida institucional alba: salvo contadas excepciones, sobre la insignia del club se ubica un crespón negro, en señal de luto por su prematura partida, cuando solo tenía 25 años. Era el quinto de los siete hijos del matrimonio compuesto por Antonio Arellano y Rosario Moraga. Realizó estudios comerciales y luego se transformó en profesor normalista. Se especializó en Educación Física en la Universidad de Chile. En el momento de su deceso, ejercía como profesor de instrucción primaria en la escuela Nº 52, de Santiago.

Como futbolista, aparte de su influencia en la fundación del Cacique, destaca la actuación que cumplió por la Selección en el Sudamericano de 1926, en el que marcó siete goles y se transformó en el máximo artillero del certamen.

El adelanto de David, Honor y Gloria, alude, naturalmente, a la crisis en el equipo carabelero que terminó inspiración la creación del equipo albo, aunque también aborda la tortuosa historia de amor que protagonizó el futbolista, de quien se destaca que cambió las reglas del fútbol o, cuando menos, la forma de concebirlo en el país. “Basada en hechos reales, una historia rebelde y de amor imposible en una época marcada por las diferencias sociales. David Arellano, el hombre que cimentó las bases del futbol en Chile”, sintetizan sus creadores.

Busca financiamiento

Los realizadores del rodaje están en un proceso de crowdfunding. Es decir, de la búsqueda de financiamiento colectivo para completarla y, posteriormente, lanzarla al mercado. El mecanismo comprende aportes individuales.

Juan Carlos Maldonado, actor chileno de teatro, cine y televisión, encarna a David Arellano. En el reparto aparecen otros destacados exponentes, como Julio Milostich, Alejandro Trejo y Luis Dubó, quienes interpretan a directivos de Magallanes en el corto

El director es Leonardo Peralta. “En un momento que tuve que hacer un trabajo particular en Cienfuegos 41, se me ocurre la idea de investigar sobre la vida de David y me percaté que no hay mucho hecho audiovisualmente hablando sobre su vida”, explicó en el sitio Dale Albo, respecto de un trabajo que comenzó hace tres años. El trabajo continuó con la búsqueda de vínculos familiares. “Me comunico con Tomás Arellano, bisnieto de David, y me empieza a contar la historia más personal, que es una historia muy linda, muy humana. Me pareció una historia fantástica que, combinado con la vida de él a nivel futbolístico, con la creación de Colo Colo, me parece potente”, profundiza.