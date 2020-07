La llama al final del túnel

Es viernes 24 de julio y si todo hubiese salido bien, no como lo dictaminó el Coronavirus, a las 8 de la mañana de Chile se debería haber realizado la ceremonia de apertura de Tokio 2020. Pero no fue así, los aeropuertos están casi vacíos, los organizadores siguen en modo proyección, la llama olímpica aguarda en un lugar seguro de la ciudad y los miles de participantes están lejos de Japón.

15 chilenos habían conseguido ya un cupo. Algunos han podido entrenar, por no estar en zonas de cuarentena, en el país o el extranjero, otros celebran el permiso que acaba de entregar el gobierno para practicar.

“Sé que soy una privilegiada”, dice la nadadora Kristel Köbrich desde Córdoba, Argentina, pese a que apenas se le permite ir a una piscina de 25 metros. El velerista Clemente Seguel ha podido navegar en Algarrobo, donde vive, y el ciclista Martín Vidaurre hasta volvió a las competencias, hace unos días en Suiza, defendiendo a su equipo alemán.

Para algunos de esos 15 este viernes 24 es especial, para otros, otra página de una espera de 12 meses más. “No todo fue malo, en cuarentena volví a enamorarme del canotaje”, asegura María José Mailliard, mientras que la taekwondista Fernanda Aguirre sopesa que va a tener un año más para prepararse y recuperarse de las lesiones. “Pero también quiero que pasen luego los meses”, dice.

El pentatleta Esteban Bustos solo piensa en el futuro: “La suspensión está en el pasado, yo cambio mis objetivos, es un día más, no lo veo con un peso emocional”. “Tengo sentimientos de añoranza porque este es un periodo que teníamos súper planificado y todo fue truncado. Pondré el contador para comenzar un año para Tokio”, cierra Francisca Crovetto.

Es un año más de espera, pero también de oportunidades, pues solo se ha repartido el 60 por ciento de los cupos. Hay decenas de deportistas con la idea de cazar en estos 11 meses el pasaje a Tokio 2020, pero para competir en 2021.

A ellos la incertidumbre de los calendarios los golpea fuertemente. Algunos deportes ya habían cerrado sus cupos antes de la pandemia, pero la mayoría tiene abiertas las puertas para anotarse pese a que, por la pandemia, es posible que disciplinas que tenían eventos clasificatorios no se lleven a cabo y solo se tome en cuenta el ranking mundial. Se sabe que los cupos no pueden aumentar, pero en aquellos deportes con marcas, como el atletismo o natación, la vara ya era alta en los requisitos originales y no pasará.

La lista de chilenos con opciones es larga y en ella destacan Christian Garin, Joaquín Niemann y los primos Grimalt, bien posicionados en los rankings que cerrarán en junio de 2021. También miran con buenos ojos este tiempo la triatleta Bárbara Riveros, los lanzadores de martillo Gabriel Kehr y Humberto Mansilla, la posta 4x400 femenina de atletismo, los judocas Mary Dee Vargas y Thomas Briceño, varios tenismesistas y el canoísta Andraz Echeverría. En el caso de los deportes colectivos, el balonmano y rugby tienen preolímpicos en vista y la selección femenina de fútbol, ese repechaje pendiente contra Camerún.

Y mientras el mundo piensa en Tokio, en la capital japonesa poco quieren saber de los anillos. Japon ha sido un ejemplo de contención de la pandemia, con bajos números de contagiados por habitante, en una sociedad donde el distanciamiento social y la higiene no son novedad.

Una encuesta reciente señala que solo uno de cada cuatro tokiotas quiere que una oleada de 11 mil atletas y otros miles de personas de delegaciones, prensa y aficionados inunde su ciudad. Al menos, quieren que haya restricciones sanitarias, que sean sin público o algo parecido.

“Si no sabemos qué va a pasar mañana con esta pandemia, cómo vamos a saber qué ocurrirá en un año más”, dijo hace una semana Thomas Bach, presidente del COI. Toshiba Muto, jefe del Comité Organizador, adelantó que “probablemente haya una versión simplificada de los Juegos, sin tanto esplendor”. El viernes 23 de julio de 2021 se comenzará a comprobar. El 24 de julio de 2020, la fecha marcada en rojo en todos los calendarios, pasará de largo.