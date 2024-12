La llamativa petición de la familia de Leonel Sánchez a los hinchas de la U por el estado del mausoleo del ídolo

La familia de Leonel Sánchez le hace un llamado de atención a los hinchas de la U. El estado del mausoleo donde se encuentra la tumba del exfutbolista no le genera gracia a su hija. En ese lugar también están otras reconocidas figuras de la época del Ballet Azul como Carlos Campos y Carlos Contreras.

Hoy en lugar está lleno de stickers puestos por los fanáticos, que representan a parte de la barra estudiantil. Por eso es que a través de sus redes sociales, Katherinne Sánchez hizo un llamado a los forofos que visitan el sector.

“Es fome llegar y tratar de sacarlos para que nuevamente los vuelvan a colocar. Son nuestros ídolos quienes están ahí y se merecen todo el respeto, ya que ellos también los respetaron a ustedes. Ojalá no vuelvan a pegar stickers y que realmente se note el respeto que les tienen a nuestros ídolos que ya no están con nosotros”, señaló la hija del exselecciondo.

El llamado de atención de la hija de Leone Sánchez a los hinchas de la U. (Foto: Captura)

El recuerdo del delantero

En abril de 2022, Leonel Sánchez falleció. Desde entonces, su recuerdo ha perdurado en el fútbol nacional. Cuando se cumplió un año de su deceso, su esposa público una emotiva carta. Ese día también hubo un acto en el mausoleo, donde además de hinchas, asistieron excompañeros como Humberto Cruz y Sergio Navarro.

En esa jornada se hizo pública la misiva de Gloria Encina, quien lo acompañó durante casi toda su vida. “Leito, hace un año que ya no estás físicamente a nuestro lado. En mi mente y en mi corazón, a cada minuto te recuerdo y no tengo ninguna duda de que el hincha de la U y del fútbol también te lleva en su memoria. Desde que Dios te llamó a su lado, dejaste un gran vacío en nuestras vidas, que muchas veces no se llena ni siquiera con los recuerdos”, arrancó la carta.

“Y eso que fueron tantos y hermosos esos momentos que nos regalaste. Yo sigo siendo fuerte, por nuestra familia. No he tenido el tiempo suficiente para darme cuenta de lo que sucedió con tu partida. Me gustaría despertar y que no sea verdad. Me gustaría escuchar tu voz: ‘Llegué vieja’, pero no se puede. Así es la vida”, siguió.

“Te cuento que tus nietos y nietas siguen usando las camisetas que les heredaste, las veo y no puedo olvidar tu amor por la U (...) Me reconforta saber que tu nombre será recordado para siempre”, continuó.

Finalmente, Encina se refirió a la huella que dejó el zurdo, tanto en la U como en el fútbol chileno: “Eso sí, te perdimos a medias porque, aunque físicamente ya no estás con nosotros, tu espíritu y tus valores siguen vivos. Como una estrella que lleva el número 11, así te recordamos todos y así te recordaremos siempre. Con amor infinito, Gloria, tu vieja”.