“Me reconforta saber que serás recordado por siempre”: la emotiva carta de la viuda de Leonel Sánchez a un año de su muerte

No es un día cualquiera en Universidad de Chile. Es más, es una jornada más que especial, pues cada 2 de abril, la institución laica está de luto. Este domingo se cumple un año del fallecimiento de una de las más grandes leyendas del balompié criollo y el máximo ídolo estudiantil, Leonel Sánchez.

En ese sentido, hoy, se realizaron múltiples homenajes en honor al atacante que obtuvo el tercer lugar en la Copa del Mundo realizada en nuestro país, en 1962. En primera instancia, decenas de hinchas recalaron al Cementerio General para rendir un acto en honor al zurdo.

Ahí, la parcialidad azul se hicieron presentes frente al mausoleo donde se fue sepultado el atacante y arrancaron con la ceremonia. También estuvieron presentes para rendir tributo en memoria de Sánchez algunos de sus excompañeros: Humberto “Chita” Cruz y Sergio Navarro.

Emotiva carta

En la U no se quisieron quedar atrás. El conjunto universitario compartió una emotiva carta de Gloria Encina, la viuda del artillero, que le dedicó unas palabras y manifestó su sentimiento luego de un año de su partida. “Una carta al cielo” se llama el escrito, donde, junto a su familia, también repasa la carrera del exjugador y su cariño por el club de sus amores.

El homenaje contiene un registro audiovisual donde aparecen más personas de su familia y se aprecia la escritura del texto: “Leito, hace un año que ya no estás físicamente a nuestro lado. En mi mente y en mi corazón, a cada minuto te recuerdo y no tengo ninguna duda de que el hincha de la U y del fútbol también te lleva en su memoria. Desde que Dios te llamó a su lado, dejaste un gran vacío en nuestras vidas, que muchas veces no se llena ni siquiera con los recuerdos”, arrancó la carta.

“Y eso que fueron tantos y hermosos esos momentos que nos regalaste. Yo sigo siendo fuerte, por nuestra familia. No he tenido el tiempo suficiente para darme cuenta de lo que sucedió con tu partida. Me gustaría despertar y que no sea verdad. Me gustaría escuchar tu voz: ‘Llegué vieja’, pero no se puede. Así es la vida”, siguió.

“Te cuento que tus nietos y nietas siguen usando las camisetas que les heredaste, las veo y no puedo olvidar tu amor por la U (...) Me reconforta saber que tu nombre será recordado para siempre”, continuó.

Finalmente, Encina se refirió a la huella que dejó el zurdo, tanto en la U como en el fútbol chileno: “Eso sí, te perdimos a medias porque, aunque físicamente ya no estás con nosotros, tu espíritu y tus valores siguen vivos. Como una estrella que lleva el número 11, así te recordamos todos y así te recordaremos siempre. Con amor infinito, Gloria, tu vieja”.