La maratónica jornada de peluquería que vivieron los jugadores chilenos en Marsella antes de la caída ante Francia

Tras los dos primeros partidos de la selección bajo la conducción de Ricardo Gareca, se respira un ambiente diferente entre los mismos jugadores. Un situación que también se refrenda en la estrecha relación de confianza entre los futbolistas y el nuevo cuerpo técnico.

Un vínculo que el Tigre pretende explotar al máximo con el plantel, incluso, cediendo en algunas de las costumbres que en el último se han arraigado entre los profesionales de la pelota.

Así ocurrió en la previa del partido del martes en Marsella, donde la selección chilena se midió al poderoso equipo de Francia, con triunfo de 3-2 para los locales.

Horas antes del importante encuentro, el entrenador argentino dio libre al plantel de jugadores a modo de relajo. Trece de ellos, liderados por el “local” Alexis Sánchez, fueron hasta una céntrica calle del puerto galo.

En la vía de la República, con el número 32, se encuentra Top Barbier, una de las barberías más famosas de la ciudad focense, la misma donde el tocopillano se acicalaba entre 2022 y 2003. Lugar en el que, seguramente, se recortaba el bigote que lo hizo famoso en Olympique.

Más de 6 horas

Uno a uno pasaron los futbolistas chilenos para quedar en las manos de Mahir Kassim, el peluquero estrella del Olympique, en cuyo establecimiento se ven enmarcadas camisetas de muchas figuras del OM.

Así se aprecia en la nota que publicó el canal de televisión local BFM Marseille Provence, que entrevistó al profesional más cercano que tuvo el Niño Maravilla por el puerto francés.

“Una verdadera maratón para atender a los jugadores chilenos, gracias al dato de Alexis Sánchez”, advierte el periodista a cargo del reportaje, palabras que son secundadas por el propio peluquero.

“Pasé un muy buen momento con ellos, me dio mucho gusto. Estuve seis horas atendiéndolos. Fue un rato muy agradable para mí. Nos conocimos con Alexis cuando él jugaba acá en Marsella. No perdimos nunca el contacto”, confirma Kassim, mientras la imagen se detiene en la elástica de la pared con el número 70 y la rúbrica del goleador histórico de la Roja.

Claudio Bravo también pasó por las manos de Mahir Kassim. FOTO: IG top_barbier_

El barbero, en la misma entrevista, describe la cercana relación que mantiene con el delantero chileno. Un lazo que tampoco se perdió después de que el Dilla regresara a Inter de Milán, el club que defiende actualmente.

“Por ejemplo, para su cumpleaños le envié un mensaje a Alexis. Él me envió otro de vuelta y me dijo que cualquier cosa que necesite me comunique con él. Puedo decir que somos amigos. Es una estrella, un jugador muy conocido acá en Marsella. Yo soy un simple peluquero. Me da mucho gusto, me conmueve”, afirma el peluquero.

El profesional también tuvo elogios para el portero Claudio Bravo, otro de los que pasó por sus manos: “es una persona muy amable, me dio mucho gusto atenderlo”.

Al final de la nota, el mismo medio publica el costo de un corte en Top Barbier. Más de 27 mil pesos chilenos, 26 euros, cifra que según la nota está completamente dentro de los parámetros del país galo.

El barbero de Sánchez