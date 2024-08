La mesura de Pellegrini tras avanzar en Europa: “Buscábamos tener una tercera competición en la temporada”

Manuel Pellegrini pasó la primera de la temporada. Betis superó la ronda de los playoffs tras superar por 3-0 y un 5-0 global al Kryvbas de Ucrania, cómodo resultado que le permite acceder a la fase grupal de la Conference League, cuyo sorteo será este viernes en Mónaco.

“El equipo respondió. En el inicio del primer tiempo no conseguimos la agresividad que necesitábamos, seguramente con el 2-0 en la cabeza. Pero no nos llegaron mucho, a excepción de un tiro en el poste o algún córner, ellos no tuvieron otras ocasiones”, sostuvo el Ingeniero a los medios oficiales del club.

Asimismo, el técnico chileno agregó que “en términos generales, fue un primer tiempo equilibrado. Claro que al final de ese lapso tuvimos esas acciones de calidad y logramos los goles. Había que estar más adelantado. Ellos dejaron espacios en defensa, Abde estuvo certero en la definición en y los pases”.

Objetivo cumplido

Esta es la quinta temporada del DT santiaguino en el cuadro andaluz, la cuarta consecutiva en torneos internacionales. Con LaLiga iniciada y la Copa del Rey a finales de año, el adiestrador se mostró conforme por este nuevo desafío.

“Nuestra idea era seguir en Europa, siempre pensamos en tener la posibilidad de una tercera competición. Queremos buscar logros, el primero era alcanzar la fase de grupos. Después tenemos que jugar contra el Madrid y luego el parón de FIFA”, sostuvo Pellegrini.

Consultado sobre las rotaciones en el plantel, el Ingeniero afirmó que “el plantel demostró que está involucrado y a quien le toque jugar manifiesta que está preparado para hacerlo. Ahora tenemos que jugar ante el Madrid, que jugaba en paralelo, así que no hay una ventaja física. Debemos encontrar esa personalidad de ir a buscar un resultado en el Bernabéu”.