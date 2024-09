La movida semana de la UC puede terminar con el récord exclusivo de Fernando Zampedri como goleador histórico

Fue una semana agitada para Universidad Católica, pero el balance terminó siendo positivo en San Carlos de Apoquindo. El miércoles golearon a Deportes Copiapó. Ese día, Fernando Zampedri se transformó en el goleador histórico de la UC. Por ahora, comparte el primer lugar con Rodrigo Barrera. Este domingo, el Toro salta a la cancha para enfrentar a Unión Española, pensando en ser el máximo anotador exclusivo.

A las 20 horas, en el Bicentenario Municipal de La Florida, es que Católica recibe a los hispanos. “Es difícil llegar a este lugar, pero bueno, gracias al club que me dio la oportunidad, a mis compañeros, a mi familia, a todos mis allegados que siempre están todos los días, día a día para apoyarme desde el día que llegué; a los hinchas que siempre estuvieron presentes, un agradecimiento total”, señaló el ariete tras su conquista 118.

Fernando Zampedri, saludando a sus afectos tras convertirse en goleador histórico de la UC. Foto: Photosport.

La UC está en la tercera colocación, con 42 puntos. Para los cruzados es fundamental cerrar el año en el podio, luego de dos campañas llenas de irregularidad. Desde 2022 que no están en la Copa Libertadores y el próximo año se les hace imperativo volver.

Nunes, renovado

Con el afán de mantener la base, Cruzados, un día después de la victoria ante Copiapó, confirmó que Tiago Nunes continuará siendo el entrenador de Universidad Católica durante la próxima temporada. El brasileño ya había dado algunas luces de que la negociación estaba avanzada.

“Acá me siento como si estuviera en casa. Tenemos un ambiente muy favorable para el trabajo y con la ilusión de que se puede seguir creciendo como club, como equipo y principalmente con la mentalidad ganadora, con la mentalidad de buscar siempre algo más y poner a Católica en el lugar donde tiene que estar que es peleando títulos y poder dejar algún tipo de huella en el trabajo”, señaló el DT luego de su renovación en un video expuesto por los canales oficiales de la institución de Las Condes.

Tiago Nunes le da instrucciones a Gonzalo Tapia. Foto: Photosport

“Fue un momento difícil nuestra llegada en que el equipo no pasaba por un buen momento, hemos logrado evolucionar todos juntos, con un trabajo colectivo, cambiando un poco la mentalidad, pensando arriba en la tabla y buscando lo que Católica está a acostumbrada a buscar; a partir de esto veo un equipo más maduro, con conciencia de lo que quiere y con margen de crecimiento y un potencial grande para el futuro”, añadió.

De cara al duelo ante Unión Española, que viene de caer ante O’Higgins, Nunes planifica algunas modificaciones. Por ejemplo, no contará con Cristián Cuevas. Si bien el Cimbi no fue titular ante Copiapó, ingresó cuando arrancaba el complemento y se lució con tres asistencias en 45 minutos. Ahora está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Del once titular saldría Agustín Farías, que ante los nortinos fue sustituido a la media hora.

En el sintético de La Florida, la UC iría con Sebastián Pérez; Branco Ampuero, Daniel González, Alfonso Parot, Eugenio Mena; Leehnan Romero, Alfred Canales, Fernando Zuqui, Clemente Montes; Gonzalo Tapia y Fernando Zampedri.