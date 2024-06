La nostalgia de Arturo Vidal: el último mensaje del Rey antes del debut de la Roja en la Copa América

Una de las ausencias históricas de la selección chilena en la presente Copa América será la de Arturo Vidal. El Rey no fue considerado por Ricardo Gareca. La decisión del entrenador no dejó indiferente al volante. De hecho, este jueves reveló que espera decir presente en las Eliminatorias. “Claramente quiero estar, eso va a depender mucho del nivel que muestre acá en Colo Colo, pero me tengo mucha fe; estoy feliz acá y cuando uno está feliz las cosas salen mucho más fáciles”, señaló tras la victoria ante Colegio Quillón, en la Copa Chile.

En esa línea, enfatizó que no ha tenido diálogos con el entrenador argentino de la Roja. “No puedo decir nada, no lo conozco. Él sabe quién es Vidal. Los peruanos saben cuántos goles les metí en estos ocho años que estuvo él. No sé, lo demás, cuando lo conozca, cuando me llame, voy a conocer su forma de trabajar. Hablar de alguien que no ha trabajado nunca es difícil, pero se ve que es un gran entrenador. Por algo le ha ido tan bien en los equipos donde ha estado”, enfatizó.

El mediocampista estará atento al debut de la Selección. Este viernes, a dos horas del partido del Equipo de Todos, colgó un emotivo mensaje. “Vamos Chile, carajo, hoy debe ser un gran día”, escribió en Instagram. El texto fue acompañado de un video donde recopiló cuatro goles que le convirtió a la escuadra bicolor. “Como en los mejores momentos (así mismo)…. Vamoooos carajoooo!!! (sic) todos juntos somos más fuertes”, cerró.

En el metraje, se puede ver un doblete que convirtió Vidal en 2016, en el marco de las clasificatorias rumbo a Rusia 2018, cuando el DT de la Roja era Juan Antonio Pizzi. Luego expone otros dos: también un doblete, esta vez válido por el camino a Qatar 2022, en 2020, bajo las órdenes de Reinaldo Rueda.