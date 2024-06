Técnico de Perú revela su sorpresa por la decisión de Ricardo Gareca de dejar fuera de la Copa América a Arturo Vidal

Este viernes llega el momento de la verdad para la Roja dirigida por Ricardo Gareca. La selección chilena comienza su participación en la Copa América enfrentando a Perú por el Grupo A de la competencia continental.

En la previa de este duelo, el adiestrador de Perú, Jorge Fossati, comentó en la conferencia de prensa previa al partido la decisión del Tigre de dejar fuera de los nominados a Arturo Vidal.

Al ser consultado sobre esto, el DT indicó que “lo único que te voy a responder es que sí me sorprendió, porque tiene todo un pasado en la Selección y ha sido un embajador de Chile en el mundo”.

“Si lo va a favorecer o perjudicar, sería un atrevido de mi parte meterme en el por qué de las decisiones de mi colega”, prosiguió. Por último, sostuvo que “son decisiones que uno a la distancia respeta y él (Gareca) sabrá por qué lo hizo”, cerró sobre el tema.

Sensaciones

Ya pensando en el choque contra Chile, Fossati reveló su sentir. “Hay una sensación de ansiedad que llegue el momento del partido. Por otro lado, gran concentración para que no se nos escapen detalles y también optimismo. Los chicos están muy bien”, expresó.

“Por más veterano que soy, los sentimientos siguen jugando y no me gusta andar con poses de que para mí es un partido. Estoy nervioso como cualquiera que hace las cosas con sentimiento, con responsabilidad. Por lo menos eso es lo que a mí me pasa”, profundizó y añadió que “esa ansiedad, ese nerviosismo, por supuesto trato de dominarlo porque no es lo que les tengo que pasar a los jugadores. Lo que buscamos es que en estos momentos los futbolistas estén motivados. Lo mío es eso, tratar de estar equilibrado emocionalmente por los jugadores”.

Sobre el enfoque que tienen que tener sus dirigidos, expresó que “siempre el partido que tenemos para jugar es el más importante del año. En este caso, este tiene ciertas particularidades que lo refuerzan”.

“Si tienes que motivarte para jugar contra la selección de Chile siendo peruano, la verdad es que no entendiste absolutamente nada”, complementó.

Por último, trató el caso de la renovación de jugadores, mencionando la presencia de Paolo Guerrero y Christian Cueva. “Christian ha ido superando las distintas etapas de tratamiento, de entrenamiento y hoy está en condiciones de ser utilizado en caso de que lo consideremos conveniente. No hay que ir a estudiar a la NASA para saber que un jugador que viene de su inactividad no está para 90 minutos de entrada”.

“No es el mejor momento de Cueva, pero su capacidad está intacta. Guerrero está vigente. Hasta que los ‘pibes’ no sean mejores que los veteranos, no puedo sacarles lugar”, concluyó.