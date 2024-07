La Premier League vuelve a aparecer en el horizonte de Ben Brereton

Ben Brereton está cerca de la Premier League. De acuerdo a la información del diario AS de España, el Southampton y Villarreal llegaron a un acuerdo de 7 millones de libras esterlinas por el pase del chileno. Pese a que el atacante nacional se sumó a los trabajos de pretemporada del Submarino Amarillo, nunca ha podido adaptarse del todo al país ibérico. En el curso pasado, tras una primera parte de temporada irregular, salió a modo de préstamo a Inglaterra, siendo parte del Sheffield United. En el club británico anotó seis goles, pero no pudo evitar su descenso.

El Soton es uno de los clubes recién ascendidos desde la Championship a la máxima categoría inglesa. Desde que confirmaron su retorno a la Primera División, Brereton ha asomado como uno de los favoritos para sumarse al proyecto. Además, el seleccionado nacional cuenta con los bonos de los históricos de Inglaterra. El exdelantero Darren Bent pidió que el ariete siga en el país de la isla. “Me gusta Brereton. Si soy un equipo recién ascendido y en ascenso, definitivamente lo consideraría porque su rendimiento es bueno. Se fue al Villarreal, realmente no jugó y luego regresó al Sheffield United. Claramente lo es, ya sea Ipswich, Leeds o Southampton. Creo que sí, definitivamente diría que sí, que tiene buen nivel para la Premier”, sostuvo en conversación con Talksports.

Ben Brereton en un partido entre Chile y Paraguay. Foto: Photosport

Por otro lado, Alan Shearer, máximo artillero de la historia de la división de honor del balompié británico, destacó el nivel que exhibió el jugador de la Roja en la segunda parte de la temporada. “Fulham luchó para controlarlo. Dos goles y una asistencia que le deberían haber significado una victoria a Sheffield United”, dijo el actual comentarista de televisión en relación a dicho partido.

En diálogo con El Deportivo, el uruguayo Diego Forlán, que jugó en Inglaterra y España, intentó explicar la distancia entre los rendimientos en ambos países. “Venía haciendo goles en la Championship, se fue a Villarreal, no se sintió cómodo, no se pudo adaptar. Volvió a Inglaterra y siguió haciendo goles. Sucede. El día tiene 24 horas, uno entrena cuatro y está en el club todo ese tiempo. Las otras 20, estás en tu casa. Si no te adaptas y no estás cómodo donde estás, al final pasas más tiempo en tu casa. Entonces termina siendo mucho más importante lo que es la adaptación que el día a día en el club”, señaló.

En más de una oportunidad, Brereton ha señalado que uno de anhelos era jugar en la máxima liga del país en que nació. “Cuando eres niño tu único sueño es jugar en la Premier League algún día, así que es sorprendente”, revelaba en sus días en Sheffield.

El atacante, por su parte, ha abordado su fallido paso por el fútbol hispano. “Disfruté los seis meses en España, pero a veces en el fútbol no juegas lo que quisieras. Eso me complicó, ya que después de cuatro años en el Blackburn, jugando todos los partidos, quería tener más minutos y ser más parte del equipo (...) El sueño de cualquiera es jugar en la Premier League y hacer un gol. Estuve en la Championship por cuatro años, fui a España estos últimos seis meses”, señaló en su momento.