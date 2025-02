La prensa argentina le da con todo a Jarry tras caer ante Schwartzman: “Se cansó de tirarla afuera”

Nicolás Jarry sucumbió en Argentina. En su estreno en el ATP de Buenos Aires, el chileno (40°) cayó ante un casi retirado Diego Schwartzman (386°), por parciales de 6-7 (10), 6-4 y 3-6.

El nieto de Jaime Fillol se vio impreciso. No pudo hacerle frente ni al hostil público del Court Guillermo Villas ni al Peque, que pudo disputar el último partido de su carrera ante el nacional. El transandino anunció que el torneo va a ser el punto final de su historia como tenista profesional.

De hecho, él mismo aseguró que, tras el sorteo, pensó que el partido contra Jarry iba a marcar su retiro de la disciplina. “Lo cierto es que mi expectativa era perder. He conseguido jugar un gran partido, hice algunos buenos puntos y él se mostró un poco nervioso, o al menos más nervioso de lo normal. No tengo ni idea de lo que acaba de pasar, la realidad es que salí a la pista pesando que iba a perder, honestamente”, confesó Schwartzman.

La prensa argentina carga contra Jarry

La prensa argentina destacó el triunfo del Peque. No solo consignaron su emoción tras vencer a Jarry, sino que catalogaron el resultado como un “batacazo” para el chileno, que era uno de los favoritos del certamen. El nacional no podrá defender los puntos del torneo del año pasado, al que accedió a la final, por lo que este lunes saldrá del top 40 y amanecerá como el 44° del mundo.

“Diego Schwartzman venció a Jarry en un partido lleno de emociones y tendrá otra función en Buenos Aires: ‘Todavía no me jubilé’”, tituló Clarín en su comentario.

“Un Diego Schwartzman emocionado, que con una sonrisa imborrable en el rostro, paseaba la mirada por las tribunas como queriendo guardarse en la memoria las imágenes de una tarde cargada de emociones. Una tarde en la cual, según marcaba la lógica, él debía brindar su última función como tenista. Pero como se dijo una y mil veces, en el deporte, la lógica no siempre manda”, añadió el diario transandino.

“Se equivocó por momentos, sí, pero nunca se desconcentró. Jarry, con el público en contra, fue errando cada vez más. Y en ese escenario, pasó lo que los argentinos querían que pasara”, continuó.

La Nación, en tanto, tituló: “Diego Schwartzman retrasó su retiro en el Argentina Open: dio un batacazo ante Nicolás Jarry e hizo delirar al público del BALTC”.

El medio argentino se refirió al pésimo momento que vivía el Peque, pero que no le impidió vencer a Jarry. “No ganaba un partido en el cuadro principal de un ATP desde el 17 de octubre de 2023 (484 días). Después de cinco meses sin tocar la raqueta, la semana pasada actuó en el Challenger de Rosario (cayó en la primera ronda). Llegó a Buenos Aires, para competir invitado al Argentina Open, sin demasiadas expectativas. La jerarquía de su rival, finalista en Roma el año pasado y séptimo preclasificado, hacía suponer el final. Pero Schwartzman, sin problemas físicos, sonriente y suelto como hacía tiempo que no se lo veía, logró una victoria enorme en casi tres horas”, complementó.

Olé, por su parte, también se refirió a la dura derrota del chileno, valorando lo realizado por Schwartzman. “Luchó cada punto, corrió de lado a lado, se puso un casco para devolver los bombazos de saque del chileno de 2,01 metros y hasta conectó varios winners para levantar al público presente en la tarde soleada de la Ciudad. Además, de la otra parte de la red consiguió varios regalitos: Jarry, finalista en 2024, se cansó de tirarla afuera en la mayoría de games y nunca terminó de afinar sus impactos. Por momentos, no se notó la inactividad del Peque, quien apenas disputó un encuentro (la semana pasada en Rosario) en los últimos seis meses”, consignó el medio.