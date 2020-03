La primera triple falta de Niemann en el PGA Tour

Estuvo cerca, a un solo golpe, pero no pudo. A Joaquín Niemann le pesó la jornada del jueves y lo complicado que estuvo Bay Hill este viernes, quedó 70º (74-74) y no pudo pasar el corte del Arnold Palmer Invitational, un torneo importante del PGA Tour, que lideran, con -7, el inglés Tyrrell Hatton (68-69) y el coreano Sung Kang (69-68). Desde este año no pasan 70 a las rondas finales, sino 65 y empates.

Que los pastos en las cercanías de Orlando le estaban ganando a los jugadores se hizo patente por la mañana, cuando comenzaron a caer los bogeys y el chileno, sin jugar siquiera, subía en la tabla. Los que estaban en recorrido eran los que caían.

Dos sobre el par partía Niemann el día. Con +3 en el acumulado, se anticipaba a esa hora, pasaría el corte. Uno sobre la exigencia en los 18 hoyos podría ponerlo en juego el fin de semana. Pero todo se complicó. Partió con bogey en el 1 y doble bogey en el 4. Se recuperó en la bandera siguiente.

En la segunda parte del campo, se bajó en los greens 10, 15 y 16, pero se subió en el 11, 12 y 17. Ese último, un par tres donde hizo tres putts, fue el fatal para sus pretensiones.

Por primera vez desde que juega torneos del PGA Tour, en abril de 2018, Joaco falla tres cortes consecutivos. Sí le pasó entre marzo y abril de 2019, pero incluyó un torneo por parejas.

La próxima semana, Niemann disputará el The Players, considerado el ‘quinto major’, también en Florida, un torneo que no contará con Tiger Woods, que anunció que se baja, por problemas de salud.