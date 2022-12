La profecía de Di María antes de la final del Mundial: “Voy a hacer un gol porque está escrito, como en el Maracaná y Wembley”

Uno de los protagonistas de la final del Mundial entre Argentina y Francia, fue Ángel Di María. El “Fideo” entró al equipo titular tras superar una lesión y convirtió el 2-0 tras una gran jugada colectiva fabricada por Messi, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister.

Un gol que ahora queda en evidencia que fue mentalizado por el jugador horas antes de conseguirlo. Y es que Jorgelina Cardoso, esposa del extremo trasandino, compartió este martes un pantallazo de la conversación que tuvo con el actual campeón el día previo a la gran final.

Y es que la conversación arranca con una frase decidora de Di María. “Voy a salir campeón del mundo amor. Está escrito. Y voy a hacer el gol. Porque está escrito como en el Maracaná y Wembley”, lanzó, recordando sus anotaciones en la final de Copa América ante Brasil y en la Finalissima ante Italia.

La esposa del argentino por su parte queda asombrada y solo le responde un “me afloja el cuerpo ese mensaje... no sé qué carajo decirte”. El ex PSG por su parte vuelve a mostrar su convicción: “No tienes que decir anda. Anda y disfruta mañana, porque vamos a ser campeones del mundo. Porque lo merecemos los 26 que estamos acá y la familia de cada uno”.

Finalmente, quien también fue jugador del Manchester United y Real Madrid, rectificó su corazonada con un último mensaje. “Mañana somos campeones del mundo. Está escrito. Lo sé, lo siento. Es nuestra amor”, le escribió a Cardoso.

Di María de paso agrandó su leyenda con la selección argentina, dejando atrás un proceso de largos años con muchas dudas sobre su nivel, pero que en el último tiempo lo ha visto con un segundo aire. Ha sido clave en las tres finales que ha disputado desde 2020 y es un pilar del equipo que conquistó el mundo en Qatar.

De hecho tras la obtención del título, el jugador abordó esta nueva realidad que vive con la camiseta albiceleste. “Así se juegan las finales: a ganar o morir. Y es muy lindo poder celebrarlo con la familia, que es la que más sufre. Es una alegría inmensa. No tengo palabras para agradecerle a Dios, por todo lo que me dio. Fue una revancha que comenzó en el Maracaná, siguió en Wembley y hoy se repitió acá. Cuando estaba en el banco de suplentes, me puse a rezar y le pedí 800 veces que nos ayude a lograrlo”, confesó a la Televisión Pública de Argentina.