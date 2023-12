La reacción de Jaime García a la dura acusación de Hernán Caputto

Jaime García se ha mantenido en las últimas dos jornadas como trending topic en las redes sociales. La razón es evidente: fue duramente atacado por Hernán Caputto, cuando el actual técnico de Ñublense fue encarado por hinchas chillanejos después de la caída ante Huachipato.

La frase de Caputto fue elocuente. “¿El indisciplinado de (Jaime) García? El que chupaba con los jugadores”, disparó en el áspero diálogo con los fanáticos. El registro, que fue captado por teléfonos móviles, se viralizó rápidamente y se transformó en una álgida polémica. Caputto se vio obligado a retroceder y a ofrecerle disculpas a su antecesor. Lo hizo a través de la cuenta oficial de los Diablos Rojos en Instagram. ““Ya llamé a Jaime. Le envié un mensaje a su teléfono personal. Por eso lo hago de esta manera, porque me arrepiento del tema y pido disculpas”, puntualizó.

Rompe el silencio

Entre los entrenadores hubo repudio a las palabras de Caputto y apoyo hacia García. Sin embargo, el afectado, prácticamente, no ha hablado. La precisión obedece a que el diario La Discusión, de Chillán, le contestó. “No me voy a referir a estos dichos que duelen y decepcionan de un colega de profesión. Estoy enfocado en mi futuro”, reproduce el citado medio de comunicación en relación al diálogo que sostuvo con el estratega.

Hernán Caputto, en un partido de Ñublense (Foto: Agenciauno).

A comienzos de septiembre, Ñublense anunció la desvinculación de García, quien logró reinstalar al equipo en Primera División y, después, clasificarlo a las copas Sudamericana y Libertadores. En esa oportunidad, tal como le tocó escuchar a Caputto después de la caída ante los acereros, los hinchas chillanejos se pusieron radicalmente de parte del saliente técnico, quien es considerado un ídolo en la ciudad.

Posteriormente, trascendió el motivo del alejamiento: una pelea entre Lorenzo Reyes y Manuel Rivera en el entrenamiento. La dirigencia que encabeza Sergio Gioino estimó que el estratega había perdido el control del grupo y determinó que había llegado el momento para interrumpir el ciclo.

A mediados del mismo mes, Caputto asumió la banca del club sureño, después de ponerle término a su relación con la ANFP. El exguardameta tenía a su cargo la selección sub 17.