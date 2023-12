“Caputto se equivocó, porque generó un daño”: los entrenadores se cuadran con Jaime García tras dura acusación en su contra

Ñublense cae a última hora frente a Huachipato. Los acereros mantienen viva la esperanza de optar al título del Campeonato Nacional. Los Diablos Rojos, en tanto, ni siquiera están en la discusión por un cupo en alguna copa internacional. Sus hinchas, que tienen fresco el recuerdo de temporadas inmediatamente anteriores que resultaron mucho más exitosas, hacen saber su molestia. Se la enrostran directamente a Hernán Caputto, el técnico del equipo de Chillán.

Caputto sorprende con su respuesta, pues alude directamente a Jaime García, su antecesor, quien partió siendo un auténtico ídolo para los fanáticos del equipo sureño. “¿El indisciplinado de (Jaime) García? El que chupaba con los jugadores”, disparó frente al reproche de uno de los seguidores. El audio fue registrado por los propios fanáticos y, ciertamente, no tardó en difundirse.

Contra la pared

El ex seleccionador juvenil retrocedió y se disculpó. “El motivo de de este video es netamente para pedir disculpas a Jaime García por las palabras muy mal utilizadas ayer”, expresó en un video publicado en la cuenta oficial de Ñublense en Instagram. “En un video que grabaron de muy mala manera algunos hinchas”, añadió. “Ya llamé a Jaime. Le envié un mensaje a su teléfono personal. Por eso lo hago de esta manera, porque me arrepiento del tema y pido disculpas”, insistió en el registro.

Caputto se metió en líos. Recibió respuestas categóricas de las dos entidades que agrupan a los entrenadores chilenos. En Agefuch, la Asociación Gremial de Entrenadores Profesionales de Fútbol de Chile, de la que García es parte, no hay dudas. “El daño ya se hizo. Yo siento que Caputto se equivocó en algo que sobre todo lo que jugamos fútbol conocemos de sobra. Me extrañó, porque Caputto jugó. Lo de los códigos. Cuando uno llega a un lugar acepta lo que tiene ese lugar. Si no se habló en un momento, no sirve”, apunta su presidente, Patricio Almendra.

Jaime García, el ex técnico de Ñublense. (Foto: Agenciauno)

Luego, llega la precisión. “No he me contactado con ninguno. Caputto sabe el daño que causó. No se puede meter a todos en el mismo saco. Se habló de un entrenador. Se habló de Jaime, de su estadía en Chillán, que fue exitoso en lo deportivo. Lo que pasó no merece ni comentario. Hernán se equivocó rotundamente. Se calentó demasiado. Ahí es cuando uno tiene que ser cuidadoso. Hoy no te puedes poner a conversar con los hinchas después de un partido. Por eso están los canales del club, las conferencias. Caputto la embarró, porque se calentó y el que se calienta pierde”, enfatiza.

“Es un daño”

En el Colegio de Entrenadores también toman nota. “Me imagino el momento que estaba viviendo Caputto. Ahí tiene que aparecer la experiencia o el manejo que debe tener un técnico. Estamos en un mundo en que las comunicaciones tienen otra dimensión. No me imagino a Pellegrini o a otro tener una opinión en ese sentido. Lo traicionaron los nervios. A lo mejor se sintió acorralado, pero lo que dijo es bastante grave”, plantea su presidente, Carlos Ramos.

El líder gremial tiene una lectura clara. “Las disculpas son valiosas, pero es una lección grande. Uno no se puede excusar aludiendo a otra persona, perjudicándola”, explica. “Las disculpas son porque saben que se hizo un autogol de mitad de cancha. Solo y de chilena. El mejor juez o quien te va a valorar por una opinión es la opinión pública. El que queda peor es el que lanzó lo que dijo. Es un daño a él mismo. Es importante ofrecer disculpas, en todo sentido. Habla bien, de la grandeza que pueda tener. Pero también es un ejemplo para él. No se puede defender atacando a otro. Jaime tiene una imagen ganada. Se valoran las disculpas, pero sigue siendo un autogol de mitad de cancha. Una acusación así de dura instala cosas en el ambiente. Eso es lo lamentable. Hay que aprender a respetar al otro profesional”, sentencia.