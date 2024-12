La reacción de Marcelo Salas tras enterarse del fallecimiento de René Orozco: “No puedo decir algo bueno o malo”

Marcelo Salas y René Orozco tuvieron una conflictiva relación. Si bien ambos fueron protagonistas del histórico título de la U en 1994, uno en la cancha y el otro como presidente del club, su vínculo se deterioró con los años. El Doctor llegó a tratar al Matador de ‘ídolo de barro’. “A mí no me van a cobrar lo de Salas, porque yo no lo traigo. Para como está hoy, es Salas quien tendría que pagar 50 mil dólares para jugar ahora. Para eso tiene harta plata”, señaló en 2005, cuando el exdelantero volvió a Chile desde River Plate.

Antes tuvieron otro lío. “Por contrato tenía que jugar Salas. Me dijo: ‘muy bien, entro, y a los cinco minutos me hago el lesionado y me salgo’ y por eso Pedro Cárdenas tuvo que pagarle. Así son, conozcan a los grandes ídolos de este país, otro ídolo de barro”, dijo el extimonel.

René Orozco fue presidente de la U en la década de los '90. (Foto: Archivo Histórico / Cedoc Copesa)

Este viernes, tras enterarse del fallecimiento del médico, Salas reaccionó con cordialidad hacia sus cercanos. “Mando condolencias respectivas a su familia. Mi relación con él fue buena y mala. No tengo muchas cosas más. Creo que obviamente respeto el momento familiar que pueden estar pasando. Le mando un fuerte abrazo a su gente”, expuso el exfutbolista. “Creo que lo más importante es mandar un saludo y abrazo a su familia. Él estuvo en un momento especial de la U, como fue el mío también”, complementó.

De forma escueta, el Matador eludió sus polémicas con Orozco. “Yo era juvenil en ese momento. No tuve mucha relación con él, no sé qué más decir. No puedo explayarme más en decir algo bueno o malo. En realidad no tuve mucha relación, era muy chico. La relación la tenían los más grandes”, apuntó.

Sin embargo, hizo un llamado a la prensa a recordar lo sucedido entre ambos en la década de 1990. “Ustedes son periodistas, las declaraciones e historias están claras desde el 94. Obviamente no compartía, no tengo nada más que decir. Le mando un fuerte abrazo a su familia”, puntualizó el actual presidente de Deportes Temuco.