La sentencia que recibe Luis Rubiales por agresión sexual a Jenni Hermoso

Luis Rubiales fue declarado culpable por el delito de agresión sexual a la jugadora Jenni Hermoso, por el beso no consentido luego de la final del último Mundial femenino. La Audiencia Nacional de España fijo como pena una multa de más de 10 mil euros (10.434,00 dólares). El tribunal lo absolvió de un cargo de coacción. La Fiscalía había pedido una pena de prisión para el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Sin embargo, finalmente no irá a la cárcel.

Pese a la gravedad del hecho y que el magistrado José Manuel Fernández Prieto declaró que e trata de algo “siempre reprochable”, añadió que este caso era de menor intensidad, ya que no hubo violencia ni intimidación. El tribunal también absolvió a los tres coacusados, el exentrenador de la selección española femenina Jorge Vilda y los exdirectivos Albert Luque y Rubén Rivera, por intentar coaccionar a la futbolista para que dijera que el beso, en la ceremonia de entrega de premios, fue consentido.

Rubiales anunció que apelará a la sentencia. (Foto: AP)

La sentencia también prohíbe a Rubiales acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año. La multa fijó un pago de 20 euros diarios durante un periodo de 18 meses. La sentencia puede ser apelada. Rubiales señaló que recurrirá a la próxima instancia: “Voy a seguir luchando”. El exdirectivo, que en paralelo es investigado por corrupción sobre el pago de comisiones por un lucrativo acuerdo para organizar la Supercopa de España en Arabia Saudita, mantiene su versión.

“Yo he pedido perdón por mi comportamiento porque no fue adecuado y estando en esa tarima tenía que haber tenido la sangre más fría y no haberme dejado llevar por la emoción”, dijo el exdirigente. Su abogada, Olga Tabau Martínez, pidió su absolución, remarcando que su cliente una actitud inadecuada, pero no delictiva.

La polémica defensa de Rubiales

Hace algunos días, Rubiales había tenido la chance de hacer su defensa ante el tribunal. “Mi versión sobre lo que ocurrió es que pasaron las jugadoras, en ese momento Jenni me puso un gesto, una cara… nos conocemos de hace tiempo, le dije que olvidara el penalti. Me apretó muy fuerte, me levantó, le pregunté ‘¿puedo darte un besito?’ y me dijo ‘vale’”, comentó en primera instancia cuando tuvo que declarar.

“Lo que dije es ‘un besito’. Es un sinónimo. Cuando terminamos de darnos el abrazo, durante la frase le agarré la cabeza con las manos. Fue simultánea a la pregunta y a la respuesta”, explicó.

En esa línea, para justificar su reacción, expuso que también habría besado a un varón. “Sí, tuve algunas celebraciones. Desde luego no se puede comparar lo que es ganar un Mundial, con lo que es ganar UEFA Nations League, pero yo me he comido a besos a un montón de futbolistas. Si además alguno de ellos hubiera fallado un penalti y hubiéramos estado en un Mundial, pues hubiera sido una posibilidad”, aseguro.

“Había una cámara de la FIFA grabando, pero no se ha aceptado. Me equivoqué, metí la pata. Desde el primer momento lo reconocí. Me comporté como un deportista y debería haberme comportado en mi papel institucional, que era ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol acompañando a las jugadoras que representaban al fútbol femenino de nuestro país”, añadió.