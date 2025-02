“Me comí a besos a muchos futbolistas”: las declaraciones más escandalosas de Luis Rubiales en juicio con Jenni Hermoso

Gran consternación hay en España por el caso de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien durante la jornada del lunes dio sus declaraciones en el tribunal por el emblemático caso del beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso.

En su juicio, Rubiales tuvo muchas declaraciones que desataron la polémica, donde afirmó que se había besado con otros futbolistas antes. “Sí, tuve algunas celebraciones. Desde luego no se puede comparar lo que es ganar un Mundial, con lo que es ganar UEFA Nations League, pero yo me he comido a besos a un montón de futbolistas. Si además alguno de ellos hubiera fallado un penalti y hubiéramos estado en un Mundial, pues hubiera sido una posibilidad”, declaró el expresidente de la RFEF.

También, declaró que no todos los días se gana un Mundial, y lo comparó con una particular situación con sus hijas. “No se gana un Mundial todos los días. Es un hecho extraordinario. A mis hijas no les doy siempre un pico, pero en fin de año o cuando aprueban todo, se lo doy”, señaló.

Por otro lado, aseguró que cuando fue un jugador del Levante vivió una situación similar tras ganarle al Real Madrid, argumentando que en situaciones especiales suele hacer este tipo de actos. “Cuando hay una situación de este tipo, me ha pasado con compañeros de fútbol después de marcar un gol. Cuando gané con el Levante en el Bernabéu, que era una hazaña bestial, pasó algo similar”, afirmó.

Luis Rubiales haciendo su declaración en el juicio por el caso de Jenni Hermoso. Foto: REUTERS/Juan Medina

Su historial de declaraciones polémicas

Esta no ha sido la única vez que Luis Rubiales ha tenido polémicas declaraciones a la prensa. En 2023 estuvo envuelto en una polémica por una fiesta realizada en Salobreña, donde habrían participado mujeres y que también habría sido financiada por la federación. Rubiales tuvo una polémica respuesta para esas acusaciones. “Si hay un médico que nos asegure que poniéndonos suero de la verdad y me preguntan si he estado con una prostituta voy a decir que no”, aseguró Rubiales en una entrevista.

Una de sus frases más reconocidas fue cuando salió a declarar por primera vez por el beso que le dio a Jenni Hermoso, luego de haber conseguido el Mundial en 2023. “Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije: ‘¿un piquito?’ y ella me dijo, ‘vale’”, señaló en una conferencia de prensa.

También tuvo una polémica por el vínculo que tuvo con el defensor español Gerard Piqué por los derechos de la Supercopa de España, por lo que el entonces mandamás de la RFEF declaró que tenía miedo de que algún día le pusieran drogas en su auto, en relación a los audios que se filtraron que desencadenaron en este caso. “Yo no bebo alcohol, no fumo, pero yo no garantizo que el día de mañana me puedan meter un saco de cocaína en el maletero. Lo he pasado mal porque se ha perjudicado a gente", declaró en conferencia de prensa.