La sorpresiva petición del capitán Marcelo Díaz a los hinchas de la U

El inicio de la segunda rueda del torneo nacional ha sido una pesadilla para Universidad de Chile. No es algo nuevo, ya que en las temporadas pasadas el equipo llegó a final de año, incluso, más cerca del descenso que de los puestos de arriba.

Más todavía en 2023, cuando el equipo azul hizo una primera parte notable. Sin embargo, el equipo solo consiguió rematar en el noveno puesto, incluso lejos de los torneos internacionales.

Un fantasma que volvió al recuerdo en la recta final de la presente competición. El equipo suma dos partidos y solo consiguió un punto de los seis posibles.

Encima, perdió el liderato del torneo, el cual ahora pertenece a Coquimbo Unido con 34 puntos, uno más que los universitarios azules y la UC; tres sobre el cuarto, Colo Colo.

Dura autocrítica

En medio de estas interrogantes, uno de los referentes del equipo Marcelo Díaz salió a pedir calma. Y es que la derrota del domingo ante Audax Italiano, en La Serena, pegó fuerte en el ánimo del plantel y también en los hinchas de Universidad de Chile.

“Jugamos mal. Y cuando un equipo juega mal, tiene más posibilidades de perder que de ganar. Por más que tengamos tiros en los palos o los metamos en su área, no jugamos bien”, dijo el exjugador de Racing tras la derrota.

Asimismo, el Chelo agregó que “todos los equipos tienen altibajos y no es una excusa, porque ahora asumo la responsabilidad de sacarlos de este mal momento. Mi costumbre es hacerme cargo de la derrota y esto tiene que ver con el funcionamiento del equipo. No me voy a excusar. Hay que aceptar que el equipo está en el peak de bajo de rendimiento y lo sacaremos con autocrítica, trabajo y constancia”.

Un nuevo mensaje

Más en frío, el capitán de los azules envió un mensaje directo a los hinchas azules. A través de cuenta de Facebook, Carepato intentó levantar el ánimo de la parcialidad universitaria.

“Querido pueblo azul, históricamente nos ha caracterizado el amor por los colores y el apoyo incondicional, incluso en los peores momentos de nuestra historia”, se lee en el mensaje.

En la misma línea, el exvolante del Basilea suizo y el Hamburgo alemán, afirmó que “hoy, en la derrota, nos debemos hacer más fuertes y estar todos mucho más unidos, porque el objetivo que tenemos en común es más grande que una caída. No dejemos de creer en ningún momento. La U, somos todos”.