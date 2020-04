La sospecha de Lukaku: ¿el Covid-19 pasó por el Inter?

¿El coronavirus llegó al Inter de Milán? La sospecha la instaló el delantero Romelu Lukaku. El compañero de Alexis Sánchez declaró que gran parte del plantel lombardo estuvo enfermo tras las vacaciones de Navidad, en enero pasado, época en la cual la pandemia estaba recién brotando.

“Tuvimos una semana libre en diciembre. Volvimos y juro que 23 de los 25 jugadores estaban enfermos. No es una broma. Todos tosían y tenían fiebre. Yo también estuve mal. Cuando tuve fiebre, tuve mucho más de la habitual. No he tenido fiebre en años. Nunca nos hicieron la prueba del coronavirus en ese momento, por lo que nunca lo sabremos con certeza”, confesó Lukaku en un Instagram Live de la presentadora belga Kat Kerkhofs, pareja de Dries Mertens, ariete del Napoli y su compañero en la selección.

"Jugamos en casa contra el Cagliari y después de 25 minutos (Milan) Skriniar tuvo que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmaya", aseguró el del Inter.

No es novedad señalar que Italia es una de las naciones más golpeadas por el coronavirus. Hasta la fecha contabilizan oficialmente 183.957 casos y 24.648 fallecidos. Luego de una estancia en su casa en el sector oriente de Santiago, Alexis Sánchez volvió a Milán, donde tendrá que hacer cuarentena antes de reinsertarse en el régimen de Antonio Conte.