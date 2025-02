La suspensión del partido de leyendas de Colo Colo que desató la ira de Almirón contra los delegados presidenciales

Jorge Almirón está molesto. El entrenador de Colo Colo expresó su enojo y también el de la institución con los delegados presidenciales, especialmente después de que las autoridades de la Región de Valparaíso negaran el permiso al partido de leyendas entre los albos y Everton, que es parte de la Gira Centenario que el Cacique ha desarrollado por el país, sin mayores inconvenientes.

Sin embargo, en la Quinta Región la situación fue más compleja, ya que la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso optó por no autorizar el encuentro, programado para el sábado 15 de febrero, debido a las complicaciones de la temporada estival y sus eventos, entre ellos el Festival de Viña del Mar.

De este modo, los hinchas de ambos equipos tendrán que esperar hasta el 22 de febrero, cuando Colo Colo se mida ante un combinado de exfiguras de O’Higgins de Rancagua. El partido está programado para las 18.30, en el estadio Jorge Silva Valenzuela de San Fernando, ya que El Teniente no está disponible debido a los trabajos de remodelación para el Mundial Sub 20.

Las palabras del DT

“No sé por qué no se puede hacer. En todo Sudamérica hay clásicos con hinchadas fuertes y se hacen, hay prevenciones. Imagino que la gente quiere ver a sus ídolos, los que van a ofrecer un espectáculo, es una exhibición y no hay nada de violencia. No lo entiendo, imagino que va familia a verlo y prohibirle a las familias o a estos chicos que juegan a otro ritmo les generan emociones y no lo pueden ver porque a tal persona no le gusta el fútbol. No lo entiendo de otra manera”, lanzó Almirón.

Y no se quedó ahí, y se lanzó con dureza contra el delegado de Valparaíso, Yanino Riquelme. “Frenar un partido así es porque no te gusta el fútbol o no estás capacitado para sostener el lugar donde estás, porque debes hacerte responsable de muchas cosas. Organizar un partido para las figuras de Colo Colo que juegan a otro ritmo, sería muy lindo ir a verlas en familia, y les prohíben eso a la gente. Están atentando contra el fútbol”, expresó.