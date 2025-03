¿La tercera será la vencida? La UC de Tiago Nunes se juega el año ante Palestino y un millonario cheque

Fernando Zampedri, el capitán de Universidad Católica y pentagoleador del fútbol chileno, ni siquiera se vistió en el duelo del sábado ante Deportes Iquique, en La Florida. El Toro vio el cotejo, que terminó en triunfo de 1-0, desde la tribuna. ¿Cómo se explica la ausencia del delantero nacionalizado chileno? En simple, Tiago Nunes lo cuidó porque este martes se juega una final. No hay otra explicación. El brasileño apostó por la dosificación contra los nortinos, proyectando el desafío que se viene ante Palestino, en Coquimbo, para clasificar a la fase grupal de la Copa Sudamericana.

La UC se juega el año en marzo. El enfrentamiento contra Palestino (21.30 horas, en el Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso) resulta fundamental para el devenir deportivo y económico de los cruzados, que no quieren repetir la historia de los últimos dos años en esta misma instancia. Tanto en 2023 como en 2024, quedaron eliminados en la llave directa de la ronda previa, lo que terminó alterando de sobremanera la planificación de cada temporada.

El primer traspié sucedió en 2023 contra Audax Italiano, en Rancagua. Los floridanos se impusieron por 3-2 y dejaron a Católica sin copa para ese año. El técnico Ariel Holan había formado su equipo para pasar esa llave, con un discutido cambio de esquema (el mentado 4-2-4), y claudicó. El equipo nunca se pudo recuperar de ese golpe, convertido en frustración. A la larga, Holan se fue y llegó Nicolás Núñez.

En 2024 sucedió un déjà vu. En Concepción, la UC perdió 2-0 con Coquimbo Unido, haciendo un encuentro muy por debajo de las expectativas. La frustración parecía maldición. Núñez se fue (su juego nunca convenció) y el brasileño Tiago Nunes apareció como el bombero.

El cuadro estudiantil no juega una fase grupal de un torneo continental desde 2022, cuando clasificó directamente a la Copa Libertadores tras coronarse como campeón en 2021, de la mano de Cristian Paulucci. El choque ante Palestino se levanta como uno de los más relevantes para Tiago Nunes desde su desembarco a Chile. Meterse entre los 32 significaría una suerte de alivio, toda vez que en el fin del Campeonato Nacional 2024 desperdició una chance concreta de ser Chile 3 para la Libertadores. La derrota con Coquimbo, en la última fecha, derrumbó ese anhelo.

En Cruzados no esconden el sentimiento de que se juegan demasiado ante los de La Cisterna. “Cuando uno no clasifica a la fase de grupo de la Copa tiene que pasar por estos procesos. Te podría decir que es uno de los partidos más importantes del año”, declaró el gerente deportivo José María Buljubasich, uno de los más apuntados por los hinchas debido a la cuestionada política de fichajes de Católica en los últimos años. Revivir el fantasma del fin de un proceso ante una eliminación (como sucedió con Holan y Núñez) sería un golpe más para la concesionaria que preside Juan Tagle.

Tiago Nunes es el técnico de la UC. Foto: Photosport.

Recursos y un refuerzo más

Cruzados ha insistido reiteradamente que cuenta con un presupuesto acotado. Todas las fichas están puestas en la inauguración del Claro Arena, su nuevo estadio, proyectado para el segundo semestre. Entonces, meterse en la fase grupal de la Sudamericana implicaría una inyección de recursos para la UC. No son las cifras millonarias de la Copa Libertadores, pero de todas maneras suma para unas arcas reducidas.

Solo por jugar la primera fase del certamen continental, Universidad Católica recibe 225 mil dólares por ser el local de la serie. El visitante, en este caso Palestino, recibe desde la Conmebol un poco más: US$ 250 mil. El equipo que acceda a los grupos tendrá como premio US$ 900 mil. Además, ante cada triunfo, se agregan otros US$ 115 mil (como mérito deportivo). Poniéndose en un caso altamente optimista, el campeón de la Sudamericana recibirá 6 millones de dólares.

La clasificación o no también puede repercutir en la necesidad de un nombre más para el plantel: el arquero. Buljubasich había dado por cerrado el mercado de pases, sin embargo la lesión de Thomas Gillier cambió los planes. Ahora, la UC está en la búsqueda de un golero para que compita por el puesto con Vicente Bernedo, más los juveniles Martín Contreras y Francisco Valdés.

Para lograr el concurso de un nuevo jugador, los cruzados están contra el tiempo, porque el libro de pases en la Primera División se cierra este jueves 6, previo al arranque de la cuarta fecha de la Liga de Primera.