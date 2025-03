Con un final fuera de control: la UC se reencuentra con el triunfo antes del partido más importante del año

Con un ojo en la arena internacional. Así enfrentaron su partido Universidad Católica y Deportes Iquique, por la Liga de Primera. Más allá de las necesidades en lo doméstico, tanto estudiantiles como nortinos se enfrentaron en La Florida con la mente proyectando lo que pasará este martes, ya sea en Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores. En la cancha sintética del recinto floridano, los cruzados vencieron por 1-0.

La UC es consciente que se juega el año contra Palestino, para meterse en la fase grupal de la Sudamericana. Saben que no pueden tropezar tres veces con la misma piedra. En ese afán, Tiago Nunes guardó valores. Fernando Zampedri y Jhojan Valencia ni siquiera se vistieron. Mientras que Alfred Canales arrancó en la banca. Los Dragones Celestes hicieron algo similar, luego de su retorno triunfal desde Colombia, guardando en el banquillo a Edson Puch y Steffan Pino.

Católica controló las acciones del juego desde el principio. En ese sentido, la labor del retornado Fernando Zuqui fue clave, al darle salida limpia al equipo. Jugó en el medio junto a Jader Gentil, mientras que el discutido Agustín Farías era el “líbero-pivote”. Esta UC fue más directa en el primer lapso, jugando 11 contra 11, encerrando a los iquiqueños.

A diferencia del choque ante Coquimbo, los cruzados se crearon una serie de ocasiones para convertir. Por ejemplo, Juan Francisco Rossel lo tuvo en los 28′, tras robar una pelota, sin embargo desvió de cara al marco. Antes, en los 23’, a través de un autogol casi se abrió la cuenta para la Franja. Por las bandas, Soto y Cuevas le daban amplitud, siendo el Cimbi el más punzante ofensivamente.

La UC hizo méritos para ponerse en ventaja, la que llegó en los 40′ gracias al venezolano Eduard Bello. Le ganó la posición a un despistado Misael Dávila y puntea la pelota para concretar la primera anotación. Todo nació de un desborde de Cuevas y una floja respuesta del golero Requena. El panorama se clarificaba para los franjeados además por la expulsión de Enzo Hoyos, antes del descanso.

Foto: Photosport.

La evidencia de que ambos equipos tenían la cabeza en los torneos continentales fue la catarata de cambios (de una) para el complemento: tres de los cruzados y cuatro de los nortinos. Si Nunes continuaba su (tempranera) política de dosificación, el Cheíto Ramírez mezclaba eso con la necesidad de remontar. Más allá de las modificaciones, Católica seguía mandando en el partido.

El quiebre (uno más en el juego) se dio con la expulsión de Diego Valencia. El Pollo recibió la roja directa tras un golpe sobre Bryan Soto. Diez contra diez con 20 minutos por delante, se le abrió una ventana a Iquique para salir de su trinchera e intentar buscar la igualdad. Por cierto, ya estaban Pino y Puch en la cancha. Esa intención sucedió con tibieza. La UC se rearmó con las piezas que tenía, ya que el brasileño Nunes hizo todos los cambios antes de los 60′.

Si la Católica tenía el encuentro en el bolsillo, todo se le fue complicando. El equipo entró en desconcentraciones. Un solo cobro del equipo arbitral desató la ira de Tiago Nunes, quien fue expulsado y se fue de la banca totalmente airado. Y después llegó el empate de Iquique, con un cabezazo de Pino, tras un hermoso pase de Edson Puch. La polémica de la jornada. El tanto se anuló tras revisión del VAR, por una posición de adelanto muy fina.

Los cruzados terminaron respirando con alivio. El partido estaba totalmente a su favor, donde incluso el marcador era escaso. Y cerró el encuentro en medio de una elevada temperatura y al borde del descontrol. Vicente Bernedo jugó con fuego, justo cuando el arco es tema en la precordillera. Ahora viene Palestino, la verdadera final. El 2025 se juega en Coquimbo.

Ficha del partido

U. Católica: V. Bernedo; D. González, A. Farías, B. Ampuero (46′, T. Asta-buruaga); G. Soto, F. Zuqui (46′, A. Canales), J. Gentil, C. Cuevas (46′, S. Arancibia); E. Bello (60′, D. Corral), D. Valencia y J. F. Rossel (60′, C. Montes). DT: T. Nunes.

Iquique: L. Requena; D. Orellana, L. Casanova (46′, C. Rodríguez), T. Ferreyra, M. Jorquera (77’, H. Salinas); E. Hoyos, B. Soto, M. Dávila; R. Farfán (46′, C. Fuentes), A. Ramos (46′, S. Pino) y C. González (46′, E. Puch). DT: M. Ramírez.

Goles: 1-0, 40′, Bello, le gana la posición a Dávila y anota en el área.

Árbitro: G. Philippe. Amonestó a Gentil, Montes, Bernedo (UC); Farfán, Hoyos, Pino, Soto, Fuentes en la banca y al DT Ramírez (IQ). En los 43′, expulsa a Hoyos (IQ). En los 67′, expulsa a Valencia (UC). En los 87′, le muestra roja al DT Nunes (UC). Tras el final, expulsó a Dávila (IQ).

Estadio Bicentenario de La Florida. Asistieron 7.825 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.