La U gira ahora hacia Dudamel

Rafael Dudamel está en la pole position para ser el técnico de Universidad de Chile. El venezolano, de 47 años, es hoy la primera carta de Azul Azul para suplir al despedido Hernán Caputto, pese a que en la dirigencia enfatizan que aún no está firmado.

El exarquero ya tiene un acuerdo con la concesionaria y solo restan detalles para que sea oficializado. La idea es que el próximo lunes esté trabajando en La Cisterna pensando en el duelo del fin de semana, frente a SantiagoWanderers. Su contrato será hasta diciembre de 2021 y tendrá como objetivo meterse a competencias internacionales durante la temporada entrante. Su cuerpo técnico estará compuesto por Marcos Mathías (ayudante), Joseph Cañas (prepador físico) y Rodrigo Piñón (analista audiovisual). Sus ganas de llevar a cabo su proyecto en Chile han sido bien recibidas por la concesionaria: el extécnico de Deportiva Lara siempre ha querido dirigir en el país pues tiene una hija estudiando en Santiago.

Rodrigo Goldberg, director deportivo del Chuncho, llenó de elogios a Dudamel, sin confirmarlo como técnico de la U: “Es un técnico sumamente estudioso. En especial a nivel de selección, con poco hizo mucho. Hemos analizado otras opciones que también nos gustan y todos los candidatos con los que hemos conversado tienen sus cualidades. Él es un tipo que en su análisis y en su visión tiene incorporado un aspecto súper importante que es la realidad”, comenzó diciendo. Luego enfrió un poco su postura: “Seguimos trabajando junto al comité en el análisis y las negociaciones y Cristian (Aubert), nuestro presidente, va a tener algunas reuniones más definitorias con alguno de los candidatos, pero no está confirmado”, apuntó el exfutbolista.

Sobre la demora en encontrar un DT, agregó: “Ha costado porque no estoy yendo a comprar una bebida al supermercado. Tenemos que analizar muchos factores para tomar la decisión de quién es el futuro técnico de Universidad de Chile”.

Uno de los temas que preocupó en su momento en la dirigencia laica fue el paso del llanero por Atlético Mineiro. A comienzos de 2020, el DT solo alcanzó a dirigir 10 encuentros con un saldo poco favorable: cuatro victorias, tres empates y la misma cantidad de derrotas. Sergio Sette, el presidente del club de Belo Horizonte, lo acusó de “incompetencia técnica” y de aplicar reglas “del ejército”.

Frente a tales acusaciones, miembros de la concesionaria se comunicaron con diferentes personas cercanas al elenco que hoy dirige Sampaoli para saber del paso de su candidato. Mientras algunos aseguraron que el DT no toleró faltas de los jugadores a los entrenamientos por encontrarse en pleno carnaval, otros acusaron que la medida de rotar técnicos en Brasil es común por la cantidad de dinero que manejan. No tienen problemas en pagar indemnización cuando no se sienten representados por un proyecto. “No hay un discurso mediático y es -importante- la capacidad de sacar provecho del material existente. Lo mostró a nivel de selección, y si salió de Atlético Mineiro, habría que ver las condiciones por las que salió, más allá del rendimiento deportivo”, justificó Goldberg.

La llegada del exguardameta tomó fuerza tras la repentina negativa de Martín Lasarte por tomar al club que ya había dirigido en 2014. Adujo motivos personales, la misma excusa que entregó a Colo Colo cuando lo quisieron para reemplazar a Mario Salas, a principios de 2020. José Luis Sierra, el otro candidato, finalmente fue desechado por su pasado albo. La dirigencia no quería sumar un problema más a las tormentosas últimas semanas. Incluso Cúper, quien dirigió hace dos decenios a Mallorca, Valencia e Inter de Milán , estuvo en la lista de candidatos para sentarse en la banca laica.

En Azul Azul esperan que el técnico entrante logre estabilidad deportiva."Para mí sería fácil que la meta sea salir campeón. Pero este es un año de transición para nosotros. Tuvimos un estallido social, una pandemia, por lo tanto nos ha afectado. Las metas siempre van a ser tener un equipo competitivo. Eso te va a llevar a obtener logros. Es más importante para nuestro punto de vista tener ese equipo competitivo a tener un equipo que un año llegue a una final y al otro pelee el descenso. Lo que queremos de aquí en delante es un equipo que esté constantemente en la parte alta y no que tenga los vaivenes que ha tenido en los últimos años", cerró Goldberg.