Sierra abajo y Dudamel vuelve a la pole: los bandazos de la U en la búsqueda de entrenador

Martín Lasarte tenía prácticamente listo al cuerpo técnico con el que iba a trabajar en Universidad de Chile. El uruguayo, de hecho, ya había conversado con quienes pensaba rodearse para vivir su segunda etapa al mando de los azules. Unos días antes que se ratificara la salida de Caputto, el uruguayo ya se preparaba para desembarcar en La Cisterna.

Lasarte nunca perdió el contacto con la dirigencia estudiantil. Desde que se fue de la U en 2015, el técnico asesoró de diferentes manera al club laico. Incluso hizo hasta de “evaluador de eventuales refuerzos” uruguayos para la institución. Dirigiendo en Egipto, en 2018, también fue contactado por la concesionaria para reemplazar a Guillermo Hoyos. En ese momento la respuesta fue negativa pues tenía un compromiso en marcha.

La dilatación de la salida formal de Hernán Caputto le dio tiempo a Machete para reevaluar su futuro. El extécnico de la Sub 17 de la Roja aplazó en un día la firma de su finiquito, que en un principio estaba pactado para el lunes, luego que la concesionaria no le reconociera el pago de unos bonos prometidos (finalmente fueron cancelados el martes).

En esas casi 48 horas, el nombre de Lasarte comenzó a perder fuerza. No tanto por el desinterés del club sino por la disposición del técnico para viajar a Santiago de inmediato. Terminó diciendo “no, gracias” aduciendo problemas personales para estar al 100% enfocado en el Chuncho.

Y así, con el correr de las horas los currículum que han ido llegando al CDA se multiplicaron, así como también los llamados, reuniones virtuales, mensajes de Whatsapp y el cambio en el liderato de la carrera interna que supone la elección de un nuevo estratega. Ayer, incluso, hubo reunión de la comisión fútbol para seguir analizando los nombres.

Sierra, Garnero, Dudamel, Crespo, Cúper, Pellicer y otros nombres que ni siquiera han salido a la luz… Cúper, el mismo que dirigió al Mallorca, Valencia e Inter de Milán hace casi 15 años, estuvo en la órbita de Azul Azul. “Ya no corre ese nombre”, dicen hoy desde la dirigencia. Garnero, con pasado en Olimpia, era el elegido por Sergio Vargas, a quien conoce desde su paso por Independiente.

Todos han sido sondeados, acercados o el preferido de algún director. Pero también el que menos gusta a otro. El que a una hora puntea, a la otra retrocede. Hay videollamadas por uno, hay contactos por otro diferente (como ayer por Hernán Crespo, DT de Defensa y Justicia) y la rueda sigue avanzando sin definirse.

Porque Azul Azul también ha sido eso en este proceso: un caldillo de cabezas que opinan e intentan decidir. Los directores deportivos Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas. El presidente Cristián Aubert. El resto del directorio más futbolizado. Incluso el máximo accionista Carlos Heller aún entra al debate, a través de otros. Algunos directivos han optado porque se les informe solo cuando algún candidato sea una posibilidad real pues temen que se les culpe en caso que el nombre se filtre a la prensa.

Hoy por hoy, el panorama dicta que con Lasarte fuera de carrera por los mismos motivos que le dio a Colo Colo para no llegar hace algunos meses, el venezolano Rafael Dudamel se gana el gusto de varios y aún sigue en pie, así como también otros dos nombres que la concesionaria está analizando.

El venezolano corre con ventaja en este momento. Es el más avanzado, dicen desde el club. Su trabajo en la Selección de Venezuela es su gran aval, pese a que su paso por Atlético Mineiro genera algunos resquemores. A principios de temporada fue despedido del elenco brasilero por “incompetencia técnica” y “aplicar reglas del éjercito” tras haber asumido hace apenas dos meses. Dejó un registro de cuatro victorias, tres empates y la misma cantidad de derrotas. A Dudamel le interesa dirigir en Chile, más aún considerando que tiene una hija estudiando en el país.

En tanto, pese a que su nombre fue discutido y según algunas personas cercanas al directorio consultadas por La Tercera, José Luis Sierra ya no está en carrera. Le condenó su pasado colocolino. En medio del acercamiento con la U, el Coto había recibido, a través de redes sociales, amenazas de los barrabravas de la U, que anunciaron que no lo querían en el club. La U entendió que no iba a poder trabajar tranquilo y prefirió correr su candidatura.

Es que la propuesta de Sierra siempre ha sido del gusto de la dirigencia estudiantil. Su nombre ha dado vuelta en más de una oportunidad para tomar la banca del Chuncho, incluso antes que llegara al Cacique en 2015. En 2012 fue contactado para reemplazar a Jorge Sampaoli, pero finalmente no hubo acuerdo. En 2015, el Coto llegó incluso a reunirse con Carlos Heller, presidente de la concesionaria. Hubo acuerdo monetario y solo era cuestión de tiempo de verlo de azul. Sin embargo, una repentina voltereta del exseleccionado, puso fin al acuerdo que parecía sellado.

Como sea, aún con todos los ida y vuelta del proceso, Azul Azul espera de aquí a mañana tener definido a su nuevo estratega y terminar con los bandazos. Lo dejan en claro: “La idea es tener de acá al viernes un técnico. Es lo que queremos”, dicen desde la cúpula estudiantil.