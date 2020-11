Goldberg sobre Dudamel: “Es un técnico con la capacidad de sacar provecho del material existente”

Universidad de Chile continúa analizando las opciones para definir al técnico con el que enfrentará la segunda parte del torneo de la Primera División.

Este jueves Rodrigo Goldberg, director deportivo de Azul Azul, tomó la palabra para referirse al proceso de selección del nuevo estratega para el equipo.

Al ser consultado sobre la opción de Rafael Dudamel, alternativa que tomó fuerza en las últimas horas, señaló que “Seguimos trabajando junto al comité en el análisis y las negociaciones y Cristian (Aubert), nuestro presidente, va a tener algunas reuniones más definitorias con alguno de los candidatos, pero no está confirmado”, apuntó en la conferencia de prensa.

La demora en la selección fue explicada por el director. “Ha costado porque no estoy yendo a comprar una bebida al supermercado. Tenemos que analizar muchos factores para tomar la decisión de quién es futuro técnico de U. de Chile. Se trata de un equipo grande, con historia, por lo tanto cada elemento vale. Tanto en el análisis deportivo como financiero. No es una decisión fácil y al ser algo vital que tiene una mirada más de mediano plazo, no corresponde tomarlo a la ligera”, señaló.

“La historia y os antecedentes dicen que por decidir rápido te equivocas. En ese sentido, a pesar de la necesidad que tenemos, hemos preferido tomarnos un tiempo más para tomar una decisión bien reflexionada, bien analizada, con los riesgos más acotados. Siempre va a existir un margen de error”, complementó Goldberg.

En cuanto a los factores que se toman en cuenta en la búsqueda, considera que “desde la parte deportiva, siempre queremos que un técnico más allá de su manera de ser es que busque un protagonismo. Si lo hace con un sistema táctico u otro, es un tema que lo verá él de acuerdo a sus matices, a su historia, a sus gustos y de acuerdo al plantel que tiene. Muchos técnicos dicen que quieren jugar de una forma, pero no tienen los jugadores para jugar de esa manera. Es súper importante plasmar eso y que el entrenador que venga entienda y vea cuál es el potencial que tiene este plantel y le saque el mejor rendimiento. Esa es la mayor virtud que estamos buscando”.

Particularmente de Dudamel destacó que “Es un técnico sumamente estudioso. En especial a nivel de selección, con poco hizo mucho. Hemos analizado otras opciones que también nos gustan y todos los candidatos con los que hemos conversado tienen sus cualidades. Él es un tipo que en su análisis y en su visión tiene incorporado un aspecto súper importante que es la realidad. No hay un discurso mediático de por medio y, segundo, la capacidad de sacar provecho del material existente”.

Sobre el objetivo del club señaló que “para mí sería fácil que la meta sea salir campeón. Pero este es un año de transición para nosotros. Tuvimos un estallido social, una pandemia, por lo tanto nos ha afectado. Las metas siempre van a ser tener un equipo competitivo. Un equipo competitivo te va a llevar a obtener logros. Es más importante para nuestro punto de vista tener ese equipo competitivo a tener un equipo que un año llegue a una final y al otro pelee el descenso. Lo que queremos de aquí en delante es un equipo que esté constantemente en la parte alta y no que tenga los vaivenes que ha tenido en los últimos años”.