La U no asusta a Coquimbo: delegado presidencial de la zona niega que el duelo ante Unión Española sea de alto riesgo

Lo que a estas alturas parecía un mal nacional, encuenta una solución en Coquimbo. La región pirata se prepara para recibir a Universidad de Chile este fin de semana y al contrario de otras zonas del país, lo hará con los brazos abiertos.

Es que tras arduas negociaciones, Unión Española logra arrendar un estadio para disputar su compromiso ante los azules, que está programado para este domingo a partir de las 15.45 horas, y lo hace gracias a una fórmula que ya se utilizó en el Superclásico y donde intervienen la ANFP y Estadio Seguro en las gestiones.

“Si bien las coordinaciones continúan, nuestra intención es autorizar este encuentro en el Francisco Sánchez Rumoroso”, señala el Delegado Presidencial de la zona, Rubén Quezada. El mismo que sorprende a la opinión pública al declarar que “el duelo no está considerado como un partido de alto riesgo” y explica sus razones: “hasta el momento sería solo con público local y con un aforo muy reducido”.

¿Cuanta gente podrá ver uno de los partidos más atractivos de la fecha 21? No más de 1500 personas y si bien aún no está confirmado, todas ellas deberán sacar su boleto de manera electrónica y no en forma presencial. Lo que origina un nuevo foco de interés: el traslado de la fanaticada de Santiago al puerto.

Detalle que para el funcionario público no debería generar conflictos, pues en choques de mayor peligro lograron sacar la tarea adelante. “Quiero destacar que en los últimos encuentros, como el clásico regional, entre Coquimbo y La Serena, e incluso cuando jugó Universidad de Chile ante Coquimbo en abril, pudimos desplegar una buena coordinación en términos de seguridad con resultados positivos”, explica la autoridad.

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Agosto, el mes clave de la U

La disputa con los hispanos inaugurará un mes muy duro para los estudiantiles, ya que el fixture los emparejó con dos equipos que están peleando en la parte alta de la tabla, el otro es Curicó Unido, y los hará jugar un nuevo clásico, esta vez ante Universidad Católica en la reapertura del Estadio Nacional.

Por lo mismo, muchos apuestan a que el destino de la U en Primera División se jugará en gran parte en estas tres fechas que vienen y así también lo saben al interior del Centro Deportivo Azul. “Obviamente el descenso es una preocupación”, reconoce Israel Poblete en rueda de prensa y luego advierte que “dependemos de nosotros y si bien el fixture es complicado, sabemos que consiguiendo triunfos podremos sacar la tarea adelante”.

Cabe recordar que el Romántico Viajero se encuentra a sólo tres puntos de la zona de descenso y que este es el cuarto año consecutivo que se ve enredado en dichas lides. Por lo mismo, el plantel laico ya se olvida de jugar lindo dentro de la cancha y se está enfocando en obtener la mayor cantidad de positivos posibles. “Nosotros debemos buscar una forma para sacar resultados, obvio que si se juega bien es mejor, se está más cerca de ganar, pero necesitamos los puntos”, agregó el volante de la escuadra universitaria.