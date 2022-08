Israel Poblete y el mal momento de la U: “Obviamente el descenso es una preocupación”

Seis partidos ganados en 20 fechas. Tres derrotas seguidas. Y otro Superclásico perdido dejaron el ánimo de las huestes azules por el suelo. Más encima, la nueva caída ante Colo Colo dejó al Romántico Viajero a sólo tres puntos de la zona roja y el Fantasma de la B volvió a rondar con fuerza por las dependencias del Centro Deportivo Azul.

“Obviamente el descenso es una preocupación”, reconoce Israel Poblete en rueda de prensa y luego advierte que “dependemos de nosotros y si bien el fixture es complicado, sabemos que consiguiendo triunfos podremos sacar la tarea adelante”.

Eso sí, el volante no cree que el mes de agosto sea de vida o muerte para su escuadra y así lo aclara diciendo que “nosotros jugamos siempre para triunfar y vamos a tratar de ganar todos los partidos que vienen, pero iremos partido a partido. Quedan 10 y si bien en estos tres partidos nos jugamos mucho, queda harto torneo todavía”.

Poblete además revela que ya no están para buscar una forma vistosa de jugar ni un funcionamiento determinado, pues lo que necesitan son los tres positivos de cada juego. “Los partidos anteriores habíamos jugado un poco mejor, en cuanto a la elaboración, pero el duelo del domingo se dio a pelotazos, tanto nosotros como Colo Colo. Nosotros debemos buscar una forma para sacar resultados, obvio que si se juega mejor, se está más cerca de ganar, pero necesitamos resultados”, dijo el otrora acerero.

Y para ello, Poblete apela a “la unidad grupal” y para lograrlo, entrega sus consejos: “Confiar en los compañeros, tratar de recuperar a los lesionados, dejar de tener expulsiones, creo que todos juntos podemos sacar la tarea adelante”.

Por lo mismo, le saca la presión que a los formados en casa y asevera que “los juveniles tienen que apoyar, somos un plantel completo, más allá que todo el plantel tiene que salvar la tarea, somos un equipo, cada uno tiene que aportar su granito de arena. Con eso vamos a poder superar el momento que estamos viviendo y partir con un triunfo el domingo”.

Y cuando habla de todos, el azul también incluye a la dirigencia. La cual apareció en la mañana de este miércoles en el CDA, tal como lo hacen todas las semanas, y compartió con los jugadores. “En estos momentos es donde todos tienen que estar juntos, obviamente es algo de todos. Hoy día yo saludé a Michael (Clark), el presidente, yo siento que no somos muy cercanos tampoco, pero obviamente sabemos que tenemos que tener el apoyo de ellos”, confiesa.

Por último, el futbolista concluye con una reflexión que pretende ser una arenga para quienes perdieron la fe el domingo pasado y para los que sienten que este equipo aún no encuentra su camino. “He peleado arriba y abajo en varias circunstancia de mi carrera y cuando uno pelea arriba hasta la suerte te acompaña y en el otro lado no. Pero estamos en el punto de inflexión, donde tenemos que corregir, tenemos que aprender y sumando triunfos, vamos a salir adelante”, termina.