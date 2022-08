“¿Dónde está el piloto?”: director de Azul Azul dispara por la ausencia de Michael Clark en el Superclásico

Universidad de Chile vuelve a caer frente a Colo Colo y el mundo estudiantil está convulsionado. Los hinchas buscan culpables y las miradas se vuelcan contra Azul Azul, la concesionaria del club, que ya antes del duelo había sido objeto de cuestionamientos. De hecho, en varios encuentros han aparecido lienzos en contra de la firma y también se han producido diversas acciones de protesta en el frontis del Centro Deportivo Azul, el lugar de entrenamiento de los laicos. En Talca hubo cánticos y nuevos mensajes, pero el principal depositario de la rabia no estaba en el estadio Fiscal: el presidente de la firma que administra al club estudiantil, Michael Clark.

En Twitter, hubo varios dardos. Uno, directo, de parte de un integrante de la actual . El abogado José Joaquín Laso, quien representó profesionalmente al club en la época de Carlos Heller y ahora ocupa uno de los puestos del directorio laico, de la mano de Daniel Schapira, fue uno de los más ácidos. “Me gustan más las películas antiguas. No sé por qué hoy me acordé de una... ¿Y donde está el piloto?”, preguntó sarcásticamente a través de la red social.

Problemas familiares

En las tribunas del recinto enclavado en la capital de la región del Maule hubo varios directivos, como Juan Pablo Pavez o Carlos Emilio Larraín. Laso, de hecho, hablaba con conocimiento de causa y con el respaldo de haber asistido al compromiso y de haber sufrido in situ la nueva decepción. Esa razón era la que intensificaba la rabia que exteriorizó en su mensaje.

Clark, en cambio, estaba abocado a otros asuntos. En el club explican que problemas familiares le habían impedido viajar a Talca, por lo que resultó imposible advertir sus reacciones mientras se consumaba el nuevo revés frente al archirrival, incluso para quienes comparten la responsabilidad de administrar la entidad laica.