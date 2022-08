Su relación con la U, el retorno de la Generación Dorada y las casas de apuestas: las diez mejores frases de Fernando Felicevich, el agente más poderoso del fútbol chileno

En una extensa entrevista con El Deportivo, Fernando Felicevich, el agente con mayor representación en el fútbol chileno, se refirió a sus casi 15 años en la actividad. También responde a los cuestionamientos que lo apuntan como uno de los propietarios de Azul Azul, entre otros temas.

¿Es dueño de Universidad de Chile?

No. Ya lo dije muchas veces. No tengo nada que ver con la propiedad de la U. No tuve, no tengo y no voy a tener jamás una participación accionaria ni en la U ni en ningún otro equipo de fútbol. No es parte de mi negocio, no me dedico a eso.

¿Relacionado con Azul Azul?

No. Ahora toca con la U, pero en su momento fue con Católica, antes con Colo Colo. Nuestra agencia tiene una participación grande en la representación de jugadores. En este caso, se dio que participamos en la transferencia de cuatro jugadores a la U, que llegaron desde distintos clubes, porque Jeisson Vargas fue desde La Calera. De los jugadores que llegaron a la U, los que representamos son un porcentaje bajo, pero es más fácil ver los tres o cuatro casos donde coincide y buscar causas extrañas ahí. Lo entiendo, entiendo el ejercicio de la sospecha.

¿Utiliza a Gary Medel y Arturo Vidal en la Selección como reclutadores?

Esa es una barbaridad que leí hace poco; una mentira del mentiroso de siempre. Es muy fácil preguntarle a Gary o Arturo si alguna vez lo hicieron. No lo necesito. Los jugadores más jóvenes, evidentemente, piden referencias a los más grandes, a los que trabajan con nosotros y a los que no. Para ellos, decidir quién es su agente es muy importante. Imagino que los que trabajan con nosotros hace 15 años dan buenas referencias. A ver si los que inventaron esa mentira consiguen un solo jugador que diga que Gary o Arturo lo presionó para firmar.

¿Dueño de la Selección y el fútbol chileno?

Eso es fruto de una campaña organizada, de muchos años, de un grupo de gente y de un personaje en particular. Es una persona que está obsesionada conmigo y con mi empresa y que hace 10 años que no para de publicar mentiras. Hace 15 años que el eje de la Selección trabaja con nosotros. Permanentemente, la mitad de las nóminas estaba representada por nosotros. Ahora, sostener que yo tenía influencia en la nómina es poner la situación patas para arriba. Hay un hecho concreto: muchos jugadores que representamos participaron en la Selección. ¿Cuáles no lo merecían? ¿Vidal, Medel, Aránguiz, Sánchez, Vargas, Mena, Suazo, Fuenzalida? Este periodista, que no está ni titulado, al inventar que yo hacía las nóminas les está faltando el respeto a Bielsa, Borghi, Sampaoli, Rueda, Lasarte, Berizzo, Pizzi, técnicos de una trayectoria impecable y un prestigio mundial. ¿Cómo puedo ser el dueño de la Selección? Soy una hormiga comparado con el tamaño de la Selección y todo lo que pasa ahí. Me parece insólito, pero de tanto repetir la mentira se crea un mito y al final algunos creen que es real.

Regreso de la Generación Dorada a Chile

No, ojalá que no. No lo veo como un paso necesario. No tienen nada que cerrar. Hicieron unas carreras maravillosas. El final de la carrera en el club de sus amores no es un paso que me parezca obligatorio ni necesario.

Causa envidia en la industria

No sé. La envidia es una declaración de inferioridad. No la siento. De la industria, mis colegas, los clubes, no la siento. Sí de este par de periodistas que hace mucho tiempo vienen dándole y dándole con mentiras que no puedo explicar de dónde salen. Y algunas de las explicaciones a las que llego es que haya algún tipo de envidia, recelo personal o bronca por algo. A veces, en estos periodistas veo incluso un poquito de xenofobia.

Relación con Francis Cagigao

Nos conocíamos de antes. Me parece una persona de una jerarquía tremenda y es una alegría que participe en el fútbol chileno. Mi relación con él es normal, de hablar en el día a día sobre los jugadores, si hay lesiones, de conexiones de vuelos cuando vienen. Trato de tenerlo informado de lo que pasa con los jugadores que están en el ámbito de la Selección, para que él tenga toda la información disponible para tomar decisiones. Si a Francis le va bien, a nuestro futbol le irá bien.

Relación con casas de apuesta

Intermediación de marketing. No somos dueños de las casas de apuestas ni socios. Somos una agencia de marketing más, como hay otras 50 en el fútbol. Trabajamos solo con dos de las 18 casas de apuestas que hay; y con cuatro clubes de los 30 que tienen publicidad con casas de apuestas. Manejamos menos del 5% del mercado de la publicidad de las casas de apuestas en Chile.

Torneo y fútbol joven

Es un tema más de base. No se puede jugar en las canchas en las que se juega, con la programación que se hace, con equipos sin estadio o que cambian de estadio todos los fines de semana. No se puede jugar con estos árbitros que son un desastre. Hay muchas cuestiones de infraestructura de campeonato que no permiten que el nivel sea bueno. Con respecto al fútbol joven, es difícil de analizar, porque estuvo dos años parado. Chile fue el país del mundo que más tiempo estuvo sin competencia, entre el estallido social y la pandemia, más un retraso en la vuelta a la actividad. Es un golpe mortal. Nos costará recuperarnos de eso.

Reglamento y el registro de agentes que impulsó la ANFP

Me encantaría que la actividad de los representantes estuviera bien reglamentada, con normativa para el accionar de los representantes con los clubes y los jugadores, pero eso no pasa. Hay un reglamento que nadie conoce. Nuestra actividad está en el aire.