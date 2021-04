La U no despega y logra un opaco empate en su debut ante Huachipato

Le cuesta a Universidad de Chile. Como que trata de acomodarse, pero el rival siempre le da un golpe tempranero que echa todo abajo. Ayer fue lo mismo, un error en el inicio ante Huachipato marcó el trámite de un partido que, finalmente, pudo empatar con más corazón que fútbol.

Porque seamos claros, los azules comenzaron bien. Intentaron atropellar a los sureños, con un mediocampo organizado y rápido. Sobre todo por el lado derecho, donde Simón Contreras abrió la cancha para inquietar al portero juvenil Martín Parra.

Pero fue sólo un espejismo. En la primera ocasión clara del visitante (aunque ayer el partido se jugó en Rancagua), salió un gol tempranero que, literalmente, dejó en estado de shock al cuadro universitario.

Fue a los 14 minutos, cuando Walter Mazzantti no tuvo problemas para dejar a un perdido Luis del Pino Mago. El argentino levantó la cabeza y su centro, más allá del segundo palo, cayó justo en la cabeza de Cris Martínez, quien no tuvo problemas para bajarla hacia Israel Poblete. El ex Cobresal fusiló a Fernando de Paul en el área chica para la apertura del marcador.

Una conquista que dejó a los santiaguinos sin luces. Se volvió un equipo largo, sin ideas, donde la pelota pasaba poco por el medio, mientras la úlima línea se alejaba demasiado de los hombres en ataque.

Eso al contrario de los dirigidos de Juan José Luvera. Porque Huachipato n se complicó, realizó un juego directo y sin miramientos, suficiente para jugar con la desesperación de los futbolistas azules.

Entonces, el partido cayó en un vacío, con la U sin ideas para lograr al menos el empate, mientras que el equipo de la usina se refugió con la pelota para mantener la exigua ventaja.

Cambios desesperados

Entonces, el entrenador venezolano Rafael Dudamel tuvo que patear el tablero. Dos cambios en el entretiempo y otros dos, diez minutos mas tarde, hablan de la desesperación de los universitarios.

Una apuesta arriesgada que, de todas maneras, le dio más poder ofensivo al cuadro azul. Morales borró la mala impresión de Del Pino Mago en el ataque por la izquierda y Thomas Rodríguez adelantó las líneas en la derecha.

Precisamente, una jugada iniciada por el Unión La Calera terminó en el empate de los locales. Rodríguez ganó línea de fondo y abrió para Marcelo Cañete, quien ensayó un tiro al arco que rebotó en la cabeza del enrachado Ángelo Henríquez antes de traspasar la línea de gol.

Esta nueva conquista abrió el juego, que bien se hizo más dinámico, donde ambos equipos se prodigaron ocasiones de gol. Lo pudo desequilibrar Poblete, pero el meta azul Fernando de Paul achicó de manera perfecta. Al otro lado, apareció el juego directo, Thomas y Nahuel Luján siguieron generando peligro y estuvieron cerca de hacer la diferencia.

En los minutos finales, la catarata de cambios desvirtuó el partido. Entonces imperó la impericia y desapareció el fútbol. Total, el empate ya estaba sellado. Mejor para Huachipato que para Universidad de Chile, que no despega en este 2021.

Universidad de Chile: Fernando De Paul; Yonathan Andía, Luis Casanova, Ramón Arias, Luis Del Pino (46′, Marcelo Morales); Sebastián Galani (46′, Mario Sandoval), Marcelo Cañete (84′, Brandon Cortés), Gonzalo Espinoza; Simón Contreras (56′, Thomas Rodríguez), Joaquín Larrivey (56′, Nahuel Luján), Ángelo Henríquez. DT: Rafael Dudamel.

Huachipato: Martín Parra; Juan Córdova, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia, Cristián Cuevas; Claudio Sepúlveda, Javier Altamirano (86′, Álvaro Garrido), Israel Poblete; Walter Mazzantti (74′, Nicolás Baeza), Maximiliano Rodríguez (74′, Nicolás Silva), Cris Martínez (86′, Alexis Mancilla). DT: Juan José Luvera.

Goles: 0-1, 14′, Poblete; 1-1, 63′, Henríquez, de cabeza

Árbitro: Cristián Garay, quien amonestó a Arias (U); y a Mazzantti y Cuevas (H).

Estadio: El Teniente de Rancagua.