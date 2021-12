La U, O’Higgins, La Serena y Unión Española se imponen en el inicio de la primera fecha de los eSports

Este martes se dio inicio a la liga oficial de la ANFP en eFootball, instancia en la que se medirán 13 equipos del fútbol profesional, un club de la ANFA y dos conjuntos invitados

En el puntapié inicial del torneo, O’Higgins venció a Cobresal. El equipo dirigido por el player Fabián Hernández superó al de Ignacio Muñoz por 4-3 y 1-4. Ese mismo día, La Serena, de Renato Garabito, se impuso a Audax Italiano por por 4-2 y 1-3. “Audax fue un rival súper complejo. Estoy contento con el resultado, siento que pude llevar mi juego a mi ritmo. Mi objetivo es ser campeón”, dijo Garabito una vez consumado el triunfo.

Este miércoles fue el turno de Unión Española, que derrotó a Tricolor de Paine por 4-1 y 0-5, en el resultado más contundente en lo que va de la fecha. Rodrigo Barrera, player de los hispanos, confesó que se esperaba un resultado así: “Tenía que ganar, no lo digo de soberbio, si no por un tema de experiencia. Si bien los rivales en el grupo son súper buenos, la idea es clasificar, pero no hay que confiarse”.

Por último y en la llave más pareja de la jornada, la U venció a Team Sika, uno de los mencionados equipos invitados. En el primer compromiso igualaron 1-1, mientras que en el segundo el representante azul ganó por 3-2.

Así se cierra la fecha 1

La próxima semana se disputarán los compromisos restantes de la primera fecha. El martes 21 medirán fuerzas Wanderers ante Coquimbo Unido y Team Bigtime versus Huachipato. Al día siguiente será el turno de Colo Colo, que jugará contra Everton, mientras que Ñublense y Palestino cierran todo.

¿Dónde verlo?

Todos los partidos de la liga oficial de la ANFP en eFootball se pueden ver por el canal de Twitch DIRECTV Sports Gaming.