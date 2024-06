La UC padece su visita a Valparaíso: termina con 9 y pierde ante Wanderers en la última jugada

En medio de la Eurocopa y la Copa América, la Copa Chile pasa algo desapercibida. Pero se juega y ya transita por los cuartos de final de las fases regionales. Por la Zona Centro Norte, Universidad Católica no lo pasó bien. En la ida de su llave ante Santiago Wanderers, los cruzados cayeron por la cuenta mínima en Valparaíso, terminando con dos jugadores menos.

El de este domingo fue el segundo partido de la UC en cuatro días, luego de que superara a Glorias Navales el pasado jueves, en Sausalito, con un doblete de Gonzalo Tapia. El equipo de Tiago Nunes se encontró con los caturros de Jaime García, que dejaron en el camino a Concón National. Cabe recordar que el elenco verde tiene un partido más, cuando superó con muchas dificultades a la selección de Juan Fernández.

Tal como sucedió en el encuentro anterior, no estuvo Fernando Zampedri. El goleador de los franjeados fue cuidado, al tener molestias físicas. Y cuando el Toro no está, la UC lo siente. Pierde fuerza en ofensiva, al no disponer de su referencia y artillero. La dupla fue Gonzalo Tapia con Alexander Aravena. La novedad sucedió en el arco, con la titularidad de Sebastián Pérez, en lugar de Thomas Gillier. El Zanahoria tenía una destacada actuación, siendo el sostén del equipo cuando lo estaba pasando mal en la cancha del Elías Figueroa Brander, hasta que una jugada desgraciada lo sacó del partido intempestivamente.

El arranque de la UC fue prometedor, con tres ocasiones en menos de cinco minutos. Obligó a las reacciones del meta Miranda, quien evitó la apertura de la cuenta. El punto es que ese breve lapso no se mantuvo a lo largo del partido. Fue Wanderers el que se fue animando y tomó mayor control de las acciones, acercándose seguidamente al arco rival. En los 25′, Marcelo Cañete estuvo a punto del 1-0, con un remate que da en el travesaño. Después, obligó a Pérez a rechazar un tiro libre. Los porteños terminaron mejor el lapso inicial.

Un párrafo aparte merece la interrupción que se dio en el primer tiempo por una pugna que se provocó entre hinchas de ambos equipos, lo que obligó al actuar de la Fuerza Pública para evitar desmanes mayores. Por cierto, tanto Wanderers como la UC han sido castigados en el último tiempo por el comportamiento de sus forofos.

La Católica sufrió el complemento. Primero, porque el local continuó con mayor iniciativa en ofensiva. Ingresó Milan Tudor, hijo del exgoleador Luka Tudor, en lugar de Montes, para acompañar a Tapia y retroceder a Aravena. En gran parte del juego, Wanderers pareció más cerca de abrir el marcador. En los 62′, el Zanahoria Pérez tuvo una notable atajada a un cabezazo de Carlos Muñoz. El portero se convirtió, en una acción, en el villano porque terminó expulsado en los 72′ al bajar a Opazo como último recurso, cuando el rival se iba directo a portería.

La UC terminó con 9 jugadores, porque Agustín Farías también recibió la roja, por una falta que provocó la doble amonestación. Los cruzados debieron ponerse el overol para la recta final, aguantando el empate. En los descuentos, el ingresado Thomas Gillier tuvo una atajada extraordinaria, evitando el 1-0 de Wanderers. Pero el meta no pudo evitar el gol de César Valenzuela, en el séptimo minuto de añadido, luego de otra intervención notable. En la última, lo ganó el elenco porteño.

La revancha se juega el próximo sábado, en El Teniente de Rancagua, donde será local la UC. Tiago Nunes ya tiene dos bajas confirmadas.

En otros resultados de la jornada, Unión Española empató 2-2 con Real San Joaquín, club de Segunda División (tercera categoría), por la Zona Centro Sur. Pero la diferencia más holgada se dio en un duelo atrasado de los octavos de la Zona Sur, en el cual Rangers aplastó por 10-0 a Comunal Cabrero.

Ficha del partido

S. Wanderers: E. Miranda; E. Ormeño (86′, J. Valladares), M. Velásquez, D. Ortiz, J. León; J. Pereyra, B. Garrido (63′, J. Gatica); M. Cañete (46′, C. Valenzuela); A. Vilches (63′, J. I. Duma), C. Muñoz y D. Opazo (78′, C. Ponce). DT: J. García.

U. Católica: S. Pérez; B. Ampuero, D. González, G. Kagelmacher (46′, G. Soto), E. Mena; C. Montes (50′, M. Tudor) (75′, T. Gillier), C. Pinares, A. Farías, C. Cuevas (70′, A. Canales); G. Tapia y A. Aravena. DT: T. Nunes.

Goles: 1-0, 90′+7′, Valenzuela, remata tras atajada de Gillier.

Árbitro: B. Saravia. Amonestó a Garrido, Ortiz, Ormeño, Valenzuela (SW); Cuevas, Farías, González (UC). En los 72′ expulsó a Pérez (UC) por último recurso. En los 79′, expulsa a Farías (UC) por doble amarilla.

Estadio Bicentenario Elías Figueroa. Asistieron 7.265 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.