LaLiga declara inocente a Juan Cala de los insultos racistas contra Diakhaby

LaLiga declara inocente a Juan Cala de los insultos de carácter racista que se le imputaban en contra del defensor del Valencia Mouctar Diakhaby. La investigación instruida por el organismo que rige a las principales competencias del balompié español no encontró elementos que inculparan al español. “Tras el análisis de los elementos, se concluye que no se ha encontrado en ninguno de los soportes disponibles en LaLiga prueba alguna de que el jugador Juan Torres Ruiz (Juan Cala) insultara en los términos denunciados a Mouctar Diakhaby”, sostiene un documento oficial emitido por la organización.

El comunicado consigna la metodología que se utilizó para realizar las indagatorias. “Concretamente, han sido examinados los archivos audiovisuales y digitales disponibles, se han analizado los audios del encuentro, las imágenes emitidas y lo difundido en las diferentes redes sociales”, explica. “Para poder complementar el informe, se ha contratado a una empresa especializada, que ha realizado un análisis de lectura de labios de las conversaciones y un estudio del comportamiento de los jugadores Juan Torres Ruiz (Juan Cala) y Mouctar Diakhaby”, añade.

Los informes han sido remitidos al Cádiz, al Valencia y a las autoridades competentes para que los incluyan en los expedientes de sus respectivas investigaciones.

Juan Cala, antes del partido frente al Real Madrid. (Foto: Reuters)

El Valencia rechaza el informe

El Valencia reaccionó al informe de LaLiga. El club che fue enfático. “Según los vídeos y las pruebas de sonido disponibles, la investigación no puede confirmar “TODAS” las palabras que Diakhaby escuchó en el minuto 28 del partido Cádiz CF-Valencia CF disputado el pasado domingo. Que no se hayan encontrado pruebas no significa que no se produjera ese hecho”, sostiene.

“El Valencia CF quiere destacar que LaLiga haya llevado a cabo su propia investigación, pero en ningún caso el Club cambia su opinión sobre lo que sucedió durante el partido y mantiene su total apoyo a Diakhaby. Nuestro objetivo es ver un cambio, ver una respuesta apropiada a este incidente tan grave, ver movimiento para cambiar las normativas y las actitudes a la hora de hacer frente a este tipo de problemas cada vez que surjan”, añade.

El club valora, eso sí, que LaLiga haya intentado esclarecer los hechos que ocurrieron en Cádiz y que se hayan iniciado conversaciones para establecer nuevos protocolos relacionados con el combate al racismo en el fútbol.