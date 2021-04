Racismo en la liga española: audios develan ofensas de Juan Cala al francés Diakhaby

Como no podía ser de otra manera, la liga española encargó una investigación exhaustiva sobre el último caso de racismo en el fútbol. El domingo, el jugador Juan Cala del Cádiz habría proferido un insulto racista al francés de origen guineano Mouctar Diakhaby de Valencia, que obligó a la suspensión momentánea del partido. El acusado alega presunta inocencia, pero los audios filtrados no lo dejan bien parado.

Pero el jugador acusado no se inmuta con los cargos y está dispuesto a dar la cara después del embrollo. Así lo dijo escuetamente a los medios hispanos, donde alegó presunción de inocencia y dijo que este martes hablará sobre el tema.

“Estoy muy tranquilo, no me voy a esconder. Mañana (martes) hablaré en rueda de prensa. Parece que en este país no hay presunción de inocencia”, dijo al programa Gol y Cuatro.

El zaguero gaditano Juan Cala insiste en su inocencia, pero los audios publicados en España e Inglaterra lo desmienten. FOTO: AP.

Lo cierto es que los primeros audios que se han dado a conocer el zaguero andaluz queda muy mal parado. Ayer, Movistar, en el programa Vamos develó el momento justo después del supuesto insulto.

“La concha de tu madre, negro de mierda, hijo de puta, dijo Diakhaby, según el programa, pronunciaba mientras se dirigía corriendo hacia Cala. Así, el central francés recriminaba lo sucedido reproduciendo lo que previamente le había dicho Cala; el “negro de mierda” que denuncia Diakhaby y que se refleja en el acta del árbitro Medie Jiménez.

Horas antes, los medios de Inglaterra emitieron imágenes y sonidos que comprometen aún más a Cala, a quien se le escucha claramente insultar a la zaguero francés.

La Liga investiga

La denuncia de los valencianistas no pasó inadvertida para la liga española. Según palabras del timonel Javier Tebas, el organismo investigará de oficio lo ocurrido en el campo gaditano.

“Ayer, algo pasó en el campo en el Ramón de Carranza. Como hemos hecho otras veces con incidentes racistas, recuerdo el de Williams (Iñaki, jugador del Athletic de Bilbao) cuando fue insultado ante el Espanyol por el público, nosotros hemos abierto un procedimiento interno de investigación. Tendremos que ver los vídeos y las imágenes del partido y ver qué pasó en ese instante. Por la reacción del jugador del Valencia, algo pasó, y vamos a intentar aclararlo”, aseguró el timonel del organismo, Javier Tebas a Movistar+.

Pero en el club agredido no se desdicen de las acusaciones, pese a las críticas que recibió la institución por retirarse de la cancha por algunos minutos. Es más, ayer fue el propio presidente Anil Murthy apoyo públicamente al zaguero central.

“No podemos ponernos de perfil con algo tan grave como el racismo. Es el momento de cambiar y el Valencia CF va a ir hasta el final en apoyo de su jugador y en contra del racismo. Ayer dimos un paso atrás en la lucha contra el racismo. El fútbol tiene que ser un ejemplo para la sociedad. ¡No al racismo!, expresó el singapurense.

El plantel del Valencia posa en contra del racismo en el entrenamiento.

Un problema que suscitó comentarios de todo el mundo del fútbol. Ayer, en la previa del duelo ante Liverpool, el entrenador de Real Madrid Zinedine Zidane pidió castigos ejemplares en caso de probarse la ofensa.

“Lo que puedo decir es claro, con el tema de racismo es tolerancia cero, nada más. No sé lo que pasó ayer exactamente porque no estaba allí pero puedo decir lo que siento dentro, antes de todo es el respeto a la persona y eso es lo más importante”, dijo el galo de origen argelino.