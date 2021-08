Larrivey vs. Zampedri: un azul determinante contra la obsesión del cruzado

Más allá de la eterna rivalidad universitaria, el clásico entre Universidad de Chile y la UC permitirá el choque de dos de los máximos artilleros del torneo chileno. Ambos argentinos, potentes y oportunistas del área. Pero el goleador azul Joaquín Larrivey asoma más determinante respecto de su compatriota Fernando Zampedri. Así al menos lo analizan cuatro exgoleadores de las universidades: Pedro González, Guillermo Yávar, Osvaldo Arica Hurtado y Sandrino Castec.

Pero si hay algo que los une, eso es la efectividad. Desde que arribaron a sus respectivos equipos, a comienzos del año pasado, los dos argentinos se convirtieron en la principal pieza de ataque. El azul ya suma 32 goles en 53 partidos disputados, con una media de 0,6 goles por duelo. Su contrincante tiene cinco conquistas más, aunque en 66 encuentros, que le da un promedio de 0,56 por partido.

“La U no ha sido un cuadro avasallador, pero juega para Larrivey, lo que lo hace determinante”, advierte Heidi, tercer máximo goleador de la U, quien insiste que “Larrivey tiene un equipo que se prepara para que él convierta. Está un paso por delante de Zampedri”.

No deja de tener razón. El Bati ha marcado 9 de los 12 goles del cuadro azul en este campeonato, un 75% del total de conquistas, lo que ha generado cierta dependencia.

“Larrivey es más regular, está jugando solo… Es muy complicado cuando un delantero no tiene quien le ponga un balón”, confirma Castec, quien anotó 63 goles en la U.

Una opinión muy parecida a la de Arica Hurtado, quinto artillero histórico de la UC con 104 conquistas, quien asegura que “Larrivey juega solo en la U y se las arregla de manera más individual. Es más determinante. La U depende mucho de su oportunismo y cuando no anota el equipo lo siente mucho”.

De la misma manera opina Guillermo Yávar, quien vistió ambas camisetas y jugó dos mundiales (’66 y ‘74): “Si Larrivey no anota se nota mucho más que cuando no lo hace Zampedri. La UC tiene más opciones arriba”.

Características similares

Físicamente, son dos arietes muy parecidos. Jugadores que se mueven bien en el área y cuya principal virtud es el oportunismo.

“Tienen una media de gol parecida. Llegan bien al área, pero no tienen problema para defender el córner cuando deben”, dice Yávar.

Pedro González opina que “ambos son buenos definidores, se mueven bien en el área, son buenos por arriba, juegan bien de espaldas al arco. Pero Larrivey tiene un poco más de olfato para definir”. Pese a ello, Hurtado cree que Zampedri es más potente que su rival de hoy: “Es bravísimo y la UC tiene más armas para alimentarlo. Arrastra mucho… Va a los pelotazos cruzados, a los balones aéreos, al piso, a la pelota intermedia. Si la UC hilvana bien las jugadas, con más pasadas por afuera, Zampedri tendrá opciones”.

La obsesión de Zampedri

Sin embargo, los últimos partidos no han sido buenos para el 9 cruzado. Solo anotó un gol en los últimos siete que jugó. Una situación que ha ofuscado al argentino. “A Zampedri lo veo alterado, ofuscado, obsesionado con el gol. Eso le resta presencia y le juega en contra”, dice el Heidi. Según Castec eso, precisamente, es el contraste con el artillero azul, ya que “Zampedri es intermitente y tiene un carácter complicado, difícil. Tuvo problemas con el técnico. Larrivey es más medido, más centrado”.

Y así también lo reconoce Osvaldo Hurtado, máximo goleador del torneo y campeón con la UC en el ‘87, quien destaca que “si no hay desborde, Zampedri se desespera y termina pateando el basurero. Cuando lo sacan reclama a medio mundo, eso no me parece. Tiene que centrarse más. Se frustra con facilidad, está obsesionado con anotar. Uno cuando es delantero debe tener esa tranquilidad”.