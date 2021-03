Las bases en espera: la crucial definición pendiente del fútbol femenino

El último Consejo de Presidentes, que se realizó el viernes por la vía telemática, tenía varias materias en tabla. Uno de ellos quedó pendiente. En la sesión se debían votar las bases del próximo Campeonato Nacional del fútbol femenino. De esa definición, incluso, dependía, el retorno a los entrenamientos de varios de los equipos que animan la liga local. Por el momento, ni siquiera saben cuando volverán a competir.

La revisión del punto se fue postergando. Finalmente, se llegó a la conclusión de posponer la discusión. Eso sí, con una definición que puede resultar trascendente para el futuro de la actividad. El presidente de Santiago Morning, Sebastián Nasur, propuso la conformación de una comisión específica para la redacción de las normas que regirán la competencia. Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Santiago Wanderers, Antofagasta, Universidad de Concepción y los autobuseros son los clubes que se comprometieron a participar de la instancia.

Santiago Morning y Universidad de Chile en la final de la temporada 2020. (Foto: Agenciauno)

Un avance

El ejercicio es concebido como un avance. “Por primera vez los clubes van a participar activamente de las bases, de las mejoras. No quiero hablar de lo que pasaba antes, pero ahora los clubes van a responsabilizarse por la actividad”, estima el timonel de los autobuseros, quienes ostentan el tricampeonato a nivel local y fueron eliminados en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Paula Navarro, entrenadora del Chago, coincide con el timonel. “Es súper importante lo que pasó el viernes. Hay gente que cree que sabe de fútbol femenino y no tiene idea. Estaba en tabla la discusión de las bases, pero se propuso conformar una comisión transitoria, con presidentes de los clubes que tengan experiencia e interés en el fútbol femenino. Es súper importante saber el día a día de lo que se va a reglamentar. Esto es un hito, porque tiene un trasfondo, que es la primera vez que se forma una comisión para regular lo que pasa en el fútbol femenino. No puede ser que las decisiones importantes las tomen funcionarios de la ANFP. Las decisiones tienen que tomarlas los clubes”, enfatiza la entrenadora.

La entrenadora de las bohemias incluso parece dispuesta a que el inicio de la competencia se retrase en función de los cambios. “Sé que hay clubes que aún no están entrenando. A esos clubes les va a favorecer este tiempo. En estos momentos es más importante que exista una competencia que se pueda desarrollar bien, para que después no se suspenda. Que se hagan las bases lo más rápido posible, que podamos partir lo más rápido posible, pero no cueste lo que cueste”, sostiene.