El que falla pierde puntos: la ANFP busca endurecer los protocolos Covid por el caso Colo Colo-Antofagasta

El fútbol chileno se alista para iniciar una buena temporada. Este sábado, en La Granja, en el duelo que medirá a Curicó frente a Melipilla, se dará inicio al Torneo 2021 que buscará desarrollarse bajo las estrictas medidas sanitarias por la pandemia que azota al país.

Este viernes, sin embargo, los presidentes de los clubes se volverán a reunir en un consejo que, entre otros temas, tendrá el conflicto que enfrenta Lautaro de Buin por no asociarse a la CMF durante su participación en la Segunda División, para aprobar una serie de modificaciones al Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP. La cita estaba pactada para hoy, pero la idea de reforzar los protocolos COVID hizo que la reunión se aplazara para el último día hábil de esta semana.

En Quilín buscan endurecer las penas a quienes incumplan el protocolo Covid. Hasta ahora, toda infracción sanitaria acarrea una sanción económica. La idea del directorio de la ANFP es que al dinero se agregue resta de puntos en casos específicos. Por ejemplo, algo que hoy no pasa, se pedirá al consejo que se apruebe la aplicación del artículo 24 a los equipos que no se presenten por un problema relacionado con la pandemia. El artículo 24 es el que define pérdida de unidades en la tabla por no presentación. En la sede central del fútbol sigue rondando la suspensión del duelo entre Colo Colo y Antofagasta, por el Torneo Nacional, tras el positivo de Aníbal Mosal, presidente de Blanco y Negro, quien viajó con el plantel a Brasil un partido de Copa Libertadores. En ese sentido, quizás como acto de compensación, también se busca modificar el artículo 24, para que en lugar de 15 puntos se quinten 6 al cuadro que comete la falta.

En tanto, la tabla de tareas que se debe cumplir será la misma establecida el torneo pasado, pero con castigos por reincidencia. La gran novedad radica en la propuesta que busca castigar con tres unidades a los elencos que incumplan más de una vez las siguiente normativas:

- Obligación de los clubes de adquirir los kits de entrenamiento especificados en los protocolos y de obtener el certificado con vigencia que otorga la Secretaría Ejecutiva.

-Se prohíbe realizar el calentamiento en lugares distintos a los señalados por el Director de Turno, los cuales deben cumplir para estos efectos con lo establecido en los Protocolos.

-Se sancionará al club cuya delegación, o parte de ella, no respete las instrucciones del Director de Turno para el ingreso al recinto deportivo, a la cancha, el retorno a camarines, desplazamiento por zonas comunes y salida del recinto deportivo.

-Será obligatorio para los clubes proveer a los jugadores y cuerpos técnicos botellas o recipientes individuales que contengan líquidos; tales como, agua o bebidas isotónicas, para su uso personal antes, durante y después del partido. Estas botellas o recipientes deberán estar rotuladas con los nombres o números indicados en la planilla de partido.

El plantel de Universidad de Chile sufrió una serie de contagios durante la Copa Libertadores.

-Se prohíbe el ingreso al recinto deportivo de toda persona que no esté expresamente autorizada según lo establecen los protocolos.

-Las personas autorizadas para ingresar al estadio solo podrán permanecer en las zonas y por el tiempo que el protocolo les permita.

-Toda otra conducta que no esté referida en los numerales anteriores y que constituya una infracción a las Bases, y que sea denunciada por el árbitro del partido o por el Directorio, será, también, conocida y resuelta por el Tribunal de Disciplina.

En las otras normas que establece el protocolo, en caso de ser incumplidas en más de una oportunidad, se doblará la multa en UF según lo acordado en la temporada pasada.

Caso Walkie Talkie

En tanto, en Quilín no quieren que se vuelva a repetir el caso Walkie-Talkie que tuvo en la polémica a Ariel Holan. La Calera denunció al ex técnico cruzado de estar comunicándose con sus asistentes mientras cumplía una fecha de suspensión, en el duelo que terminó empatado frente a Santiago Wanderers. La ANFP terminó citando al técnico y posteriormente archivando el caso por no tener la pruebas necesarias para descontarle unidades al tricampeón.

Ariel Holan hablando por walkie talkie en el duelo ante Wanderers, por el Torneo Nacional 2020. Fue denunciado por La Calera.

Frente a tal escenario, el artículo 42, número dos, establece hoy que “en caso de sanciones dictadas contra Entrenadores, Médicos, Preparadores Físicos, Kinesiólogos, Paramédicos y Auxiliares, éstas importarán de manera automática la prohibición de ingreso del sancionado a todo el perímetro del campo de juego, incluido especialmente la banca de reservas; además de camarines, túneles de acceso, salas de prensa, lugares de calentamiento previo y otros similares”. En la ANFP buscan ser aún más precisos, para evitar casos como el de Holan, y pretenden agregar el siguiente párrafo: “entendiéndose dentro de este último concepto toda forma o manera de ejercer las funciones de Director Técnico”. Todo esto impedirá cualquier tipo de diálogo o sospecha de supuestas instrucciones de los DT que estén suspendidos.