Las insólitas explicaciones del presidente de San Lorenzo tras la denuncia por corrupción que remece al club

Un insólito escándalo azota a San Lorenzo de Almagro, el club del cual fue hincha el Papa Francisco I. El presidente del cuadro de Boedo, Marcelo Moretti, es el gran protagonista de una denuncia por corrupción que remece al fútbol argentino.

El mandamás de la institución fue grabado recibiendo supuestas coimas para que un jugador juvenil fuera ascendido al primer equipo. En el video, Moretti es captado por las cámaras de Canal 9 recibiendo 25 mil dólares de las manos de la madre de un futbolista en formación.

“Los chicos me dijeron, o no sé quién, algo de 25.000 dólares”, dice la mujer en el polémico registro. El directivo responde que “sí, 25.000 o 30.000. Hacé una cosa, para que los tipos vean… También es chocante decir yo, el presidente”.

A renglón siguiente, la madre contesta que “no es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa, no es mi tema. Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares, ¿está bien?”. El presidente de los Cuervos contesta que son “25 mil”.

Entonces, la madre propone pagar en cuotas la inscripción: “después en julio vemos los otros 15.000, ¿o querés los 25.000?”. Ahí Moretti solicitó la totalidad del dinero, para que la mujer advirtiera que “yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo”.

Las explicaciones

El escándalo provocó una serie de cuestionamientos en el fútbol transandino. Sin embargo, el protagonista de este presunto acto de corrupción se defendió en los medios de comunicación. Así, explicó que esta situación es un complot para enlodar su imagen.

“Hay gente que me quiere hacer una cama, desde el año pasado que me están extorsionando. Haré una autodenuncia por tráfico de influencia y administración infiel. Me presentaré ante un juez, porque no tengo ningún vínculo en este caso. La plata que se vio ayer apenas la recibí, cuando se fue esta gente, la ingresé a tesorería”, explicó el timonel del club a TyC.

En la misma conversación, Moretti comentó la situación y reveló quién es la mujer que participa en el video, una imagen que supuestamente data de marzo de 2024.

“Esta persona, que es María José Scottini, dueña de medios de La Plata, me la traen para hacer un convenio digital con San Lorenzo, ahí ella me cuenta que el hijo está en San Lorenzo. Yo la recibo por el tema digital, es una donación. No es una coima, porque la plata entró al club”, se defiende el dirigente.

Asimismo, el presidente del club se explayó un poco más para explicar cómo se inyecta dinero en la institución, como una manera de demostrar que las imágenes no están reñidas con la ética.

“Ayer, yo puse U$S 10.000 de mi bolsillo, no sé por qué, para San Lorenzo. Es más, el club en su momento me debía un montón de plata. Hasta pude haber dicho: ‘muchachos, esta mujer donó U$S 25.000 y me los quedo yo a cuenta de lo que me deben’… no lo hice, pero no estaba mal”, advirtió Moretti.

