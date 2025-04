Con cámaras ocultas: sorprenden al presidente de San Lorenzo recibiendo millonaria coima

San Lorenzo vive días complicados. Por un lado, el club lamenta el deceso del Papa Francisco I, su hincha más reputado y a quien se le comprometió el nombre del estadio del club. Por otro, el equipo de Boedo atraviesa por una fuerte controversia: su presidente, Marcelo Moretti, está en el centro de una denuncia por corrupción.

El dirigente fue captado recibiendo coimas para que un jugador juvenil fuera ascendido al primer equipo de los Gauchos de Boedo, en una conducta abiertamente irregularidad y que empieza a generar reacciones a todo nivel. Moretti fue captado por las cámaras de Canal 9, recibiendo US$ 25 mil de las manos de la madre del futbolista en formación.

La grave denuncia que complica a San Lorenzo: coletazos llegan a la Casa Rosada

“Los chicos me dijeron, o no se quién, algo de 25.000 dólares”, se escucha decir a la mujer en el polémico registor. Moretti responde: “Sí. 25.000 o 30.000. Hace una cosa, para que los tipos vean… También es chocante decir yo, el presidente”, sostiene.

“No, no es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa, no es mi tema. Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares, ¿está bien?”, plantea la mujer. “25 mil”, contesta el directiv, quien luego escucha una suerte de propuesta de pago, con una petición concreta. “Bueno, y después en julio vemos los otros 15.000, ¿o querés los 25.000?”, fue ahí donde Moretti solicitó la totalidad del dinero, para que la mujer rematara sentenciando que “yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo“, sostiene la madre.

Una formación de San Lorenzo. (Foto: @SanLorenzo)

El escándalo escala

El lío escala hasta la Casa Rosada, pues junto al dirigente aparecía en escena Francisco Sánchez Gamino, que se desempeñaba como director de Estudios para el Desarrollo Nacional, una entidad gubernamental. Infobae informa que el funcionario fue separado de sus funciones por la gravedad de la situación.

En Argentina sostienen que el video data de abril de 2024, antes del nombramiento de Sánchez como funcionario, que se produjo en noviembre. La Jefatura de Gabinete ordenó su desvinculación imediata, después de conocerse su polémica participación. De hecho, Sánchez fue notificado en la madrugada de este martes, apenas explotó la situación.